Zborurile unei companii aeriene americane, suspendate din cauza unei pene IT

Toate zborurile companiei Alaska Airlines au rămas la sol, în noaptea de joi spre vineri, 23-24 octombrie, din cauza unei pene IT.

„Alaska Airlines se confruntă cu o pană IT care afectează operaţiunile”, a scris pe X compania. „Ne cerem scuze pentru neplăceri. Dacă aveţi zborul programat în noaptea aceasta, vă rugăm verificaţi statutul zborului înainte de a porni spre aeroport”, a adăugat sursa citată, potrivit News.ro.

Cu puţin timp înainte de ora 7 P.M. ET, FAA a emis un ordin de consemn la sol, la solicitarea companiei aeriene, pentru toate zborurile Alaska Airlines şi Horizon Air.

Horizon Air este subsidiara Alaska Air Group care deserveşte în principal zona de Nord-Vest de la Pacific şi Alaska.

Compania aeriană nu a precizat deocamdată ce a cauzat avaria.

Alaska Airlines s-a confruntat cu o pană similară în iulie şi cu alta după o actualizare a sistemelor, în aprilie 2024.

Alaska este cea de-a cincea cea mai mare companie aeriană din SUA şi transportă 44 de milioane de pasageri în fiecare an către 120 de destinaţii din cinci ţări, potrivit site-ului companiei.