Un opozant din Daghestan căutat de Rusia pentru violențe anti-evrei pe un aeroport, găsit mort la Istanbul

Abakari Abakarov, administratorul canalului de Telegram „Morning Daghestan”, despre care se crede că a coordonat protestele anti-mobilizare din Rusia în 2022, a fost găsit mort la Istanbul, relatează Militarny.

Potrivit Caucasian Knot, trupul însângerat al unui bărbat, a fost găsit la Istanbul, într-o vilă închiriată din cartierul Eyüpsultan.

Potrivit poliției, casa a fost închiriată pe 6 octombrie, iar a doua zi, Abakarov și un alt bărbat au fost văzuți intrând în locuință. Cel de-al doilea a părăsit a doua zi locuința cu două genți.

Potrivit unei surse anonime a RBC, Abakarov a fost înjunghiat. Sursa a mai declarat că o ipoteză este că a fost ucis întrucât „strângea informații pentru resursa sa media”.

O sursă a Caucasian Knot a declarat că moartea lui Abakarov a fost anunțată în seara zilei de 17 octombrie și că, cu două-trei zile înainte, acesta călătorise la Istanbul din Ialova, după care s-a pierdut contactul cu el.

„S-a raportat că poliția l-ar fi putut reține, dar ulterior a fost găsit mort. Nu cunoaștem alte detalii”, a declarat sursa pentru Caucasian Knot, adăugând că Abakarov primise anterior amenințări cu moartea.

Abakarov este acuzat că a coordonat protestele anti-mobilizare din septembrie 2022, care au fost înăbușite de poliția rusă și de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse. În total, aproape 2.500 de protestatari au fost reținuți în toată Rusia până în octombrie 2022.

Abakar Abakarov, activistul care a incitat la violență împotriva pasagerilor evrei pe aeroportul Mahacikala

Abakar Abakarov, cetățean daghestanez și activist al opoziției era căutat de autoritățile ruse pentru presupusul său rol în organizarea unei incitări antisemite la violență împotriva evreilor pe aeroportul din Rusia în octombrie 2023.

Abakarov ar fi căutat refugiu în Turcia și a închiriat vila sub un nume fals. Poliția turcă a deschis o anchetă, relatează Ynetnews.

Cetățeanul din Daghestan a fost dat în urmărire de autoritățile ruse în noiembrie 2023, sub acuzații de incitare la violență și pentru rolul în pogromul de pe aeroportul Makhachkala din Republica Daghestan, unde protestatarii au vizat un zbor din Tel Aviv, scandând sloganuri antisemite și încercând să atace pasageri evrei.

Într-o declarație, comunitatea expatriaților din Turcia a condamnat crima, numind-o „un atac la adresa libertății poporului din Daghestan”, descriindu-l pe Abakarov drept „vocea adevărului” împotriva nedreptății din Rusia.

Observatorii societății civile notează că uciderea ridică întrebări cu privire la siguranța exilaților ruși în străinătate și la amploarea represiunii transnaționale. „Este foarte greu de crezut că Mossad-ul israelian sau serviciile secrete turcești ar ucide pe cineva cu un cuțit”, a declarat Alex Tenzer, expert media israelian de origine rusă și activist social.

Alte detalii ale anchetei sunt încă secrete și nicio arestare nu a fost încă confirmată public în legătură cu moartea activistului. Procuratura rusă din Daghestan au înaintat deja cazul lui Abakarov Curții Supreme a republicii.