search
Luni, 20 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Un opozant din Daghestan căutat de Rusia pentru violențe anti-evrei pe un aeroport, găsit mort la Istanbul

0
0
Publicat:

Abakari Abakarov, administratorul canalului de Telegram „Morning Daghestan”, despre care se crede că a coordonat protestele anti-mobilizare din Rusia în 2022, a fost găsit mort la Istanbul, relatează Militarny.

image

Potrivit Caucasian Knot, trupul însângerat al unui bărbat, a fost găsit la Istanbul, într-o vilă închiriată din cartierul Eyüpsultan.

Potrivit poliției, casa a fost închiriată pe 6 octombrie, iar a doua zi, Abakarov și un alt bărbat  au fost văzuți intrând în locuință. Cel de-al doilea a părăsit a doua zi locuința cu două genți.

Potrivit unei surse anonime a RBC, Abakarov a fost înjunghiat. Sursa a mai declarat că o ipoteză este că a fost ucis întrucât „strângea informații pentru resursa sa media”.

O sursă a Caucasian Knot a declarat că moartea lui Abakarov a fost anunțată în seara zilei de 17 octombrie și că, cu două-trei zile înainte, acesta călătorise la Istanbul din Ialova, după care s-a pierdut contactul cu el.

„S-a raportat că poliția l-ar fi putut reține, dar ulterior a fost găsit mort. Nu cunoaștem alte detalii”, a declarat sursa pentru Caucasian Knot, adăugând că Abakarov primise anterior amenințări cu moartea.

Abakarov este acuzat că a coordonat protestele anti-mobilizare din septembrie 2022, care au fost  înăbușite de poliția rusă și de Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse. În total, aproape 2.500 de protestatari au fost reținuți în toată Rusia până în octombrie 2022.

Abakar Abakarov, activistul care a incitat la violență împotriva pasagerilor evrei pe aeroportul Mahacikala

Abakar Abakarov, cetățean daghestanez și activist al opoziției era căutat de autoritățile ruse pentru presupusul său rol în organizarea unei incitări  antisemite la violență împotriva evreilor pe aeroportul din Rusia în octombrie 2023.

Abakarov ar fi căutat refugiu în Turcia și a închiriat vila sub un nume fals. Poliția turcă a deschis o anchetă, relatează Ynetnews.

Cetățeanul din Daghestan a fost dat în urmărire de autoritățile ruse în noiembrie 2023, sub acuzații de  incitare la violență și pentru rolul în pogromul de pe aeroportul Makhachkala din Republica Daghestan, unde protestatarii au vizat un zbor din Tel Aviv, scandând sloganuri antisemite și încercând să atace pasageri evrei.

Într-o declarație, comunitatea expatriaților  din Turcia a condamnat crima, numind-o „un atac la adresa libertății poporului din Daghestan”, descriindu-l pe Abakarov drept „vocea adevărului” împotriva nedreptății din Rusia. 

Observatorii societății civile notează că uciderea ridică întrebări cu privire la siguranța exilaților ruși în străinătate și la amploarea represiunii transnaționale. „Este foarte greu de crezut că Mossad-ul israelian sau serviciile secrete turcești ar ucide pe cineva cu un cuțit”, a declarat Alex Tenzer, expert media israelian de origine rusă și activist social.

Alte detalii ale anchetei sunt încă secrete și nicio arestare nu a fost încă confirmată public în legătură cu moartea activistului. Procuratura rusă din Daghestan au înaintat deja cazul lui Abakarov Curții Supreme a republicii.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
BREAKING NEWS. CCR a picat reforma pensiilor magistraților
digi24.ro
image
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament
stirileprotv.ro
image
Șoferiță amendată de polițiști, fiind acuzată că ar fi condus sub influența DROGURILOR. Ce făcuse, de fapt, femeia
gandul.ro
image
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
mediafax.ro
image
Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre Charalambous și Pintilii la FCSB: “Asta am decis!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Memoriile Virginiei Giuffre dezvăluie orgii cu prințul Andrew: „Mi-am pierdut copilul la câteva zile după o petrecere cu el și alte 8 fete”
libertatea.ro
image
Diana Șoșoacă a ajuns „vedetă” în presa de la Kiev după ce a declarat că „îi va rupe picioarele lui Volodimir Zelenski”
digi24.ro
image
Scandal imens între fani și jucătorii FCSB! Imagini incredibile: s-au înjurat pe teren
gsp.ro
image
Un bărbat și o femeie s-au așezat la masa de skandenberg și totul a fost filmat: "N-a avut nicio șansă!"
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
CFR suspendă zeci de trenuri din cauza datoriilor. Ce rute sunt afectate
observatornews.ro
image
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie
cancan.ro
image
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
prosport.ro
image
Grupa I de muncă: cum pierzi anii de vechime dacă nu ai aceste documente
playtech.ro
image
Bombă! Dan Şucu, candidat la Primăria Capitalei!? Dezvăluire şoc a lui Dumitru Dragomir
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Incredibil cum și-a prevestit o femeie sfârșitul, înainte de explozia din Rahova. Ultima postare a avocatei Vasilica Enache i-a lăsat pe toți mască
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Se decide soarta salariilor în România! Cât ar putea ajunge veniturile lunare în 2026
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Pană globală la Amazon Web Services: Mii de site-uri și aplicații au fost afectate
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Cum a ajuns Cornel Pasat din stripper, agent imobiliar? De la ce a pornit de fapt „râca” între el și soția Bianca ? „Mi s-a aprins scânteia! Are un succes fantastic ea!”
click.ro
image
Dan Ciotoi iubește din nou, la 69 de ani, după un divorț dureros și lupta cu o boală grea: „E povestea noastră, de suflet”. Dieta solistului piesei „Banii n-aduc fericirea”
click.ro
image
Au fost descoperite „orașele păcatului”, Sodoma și Gomora? Arheologii prezintă argumentele unei descoperiri uriașe
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Cum a ajuns Cornel Pasat din stripper, agent imobiliar? De la ce a pornit de fapt „râca” între el și soția Bianca ? „Mi s-a aprins scânteia! Are un succes fantastic ea!”

OK! Magazine

image
Pur și simplu, nu s-a putut abține! La dineul regal, Donald Trump i-a cerut Reginei Camilla... ultima bârfă despre Meghan Markle

Click! Pentru femei

image
Chiar și-a dorit moartea copiilor ei?! Fostul soț al lui Britney Spears face acuzații grave despre cântăreață

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze