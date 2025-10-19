Video Incident la Buzău: un avion militar IAK-52, la un pas de prăbușire. Membrii echipajului au fost transportați la spital

Un avion militar IAK-52 aparținând Bazei Aeriene de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu” Boboc a fost implicat, joi, 16 octombrie, într-un incident în timpul unui zbor de instruire.

Filmările obținute de publicația Gândul surprind momentul în care aeronava se apropie periculos de mult de sol, imagini cu un puternic impact emoțional. Cei doi membri ai echipajului, instructorul și elevul, se află în afara oricărui pericol au fost preluați imediat de echipajele medicale.

Echipajul de la bordul aeronavei era format din doi militari, instructor şi elev, şi se află în afara oricărui pericol. Imediat după incident aceștia au fost transportați cu ambulanța din dotarea bazei aeriene la Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru o evaluare suplimentară completă, au precizat Forțele Aeriene Române.

Investigație în curs

Conform procedurilor standard, Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene a dispus constituirea unei comisii de cercetare pentru a analiza cauzele incidentului. Ancheta va stabili circumstanțele exacte în care a avut loc evenimentul și va propune măsuri pentru prevenirea unor situații similare.