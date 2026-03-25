search
Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Apărarea Strâmtorii Ormuz: Cu ce ​​provocări se confruntă aliații occidentali

0
0
Publicat:

Occidentul a eșuat în misiunea sa din Marea Roșie — apărarea Strâmtorii Ormuz va fi și mai dificilă.

Strâmtoarea ormuz/FOTO:X

Aliații occidentali care încearcă să negocieze un acord pentru protejarea Strâmtorii Ormuz se confruntă cu o realitate dură: o misiune similară în Marea Roșie, lansată cu ani mai devreme, a eșuat în cele din urmă, scrie Reuters .

Experiența costisitoare de la Marea Roșie — patru nave scufundate și peste un miliard de dolari cheltuiți pentru armament — planează asupra unei situații și mai dificile din Strâmtoarea Ormuz, o arteră de transport maritim prin care trece aproximativ o cincime din rezervele mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate și care este acum blocată de Iran, un adversar mai serios decât houthii yemeniți.

Amenințările din partea Iranului și a atacurilor Teheranului asupra infrastructurii energetice din Golf au dus la o creștere vertiginosă a prețurilor petrolului, pe fondul celei mai mari perturbări a aprovizionării cu petrol și gaze din istorie. Dacă Strâmtoarea Ormuz nu este deschisă, deficitul va deveni și mai acut, amenințând să crească prețurile energiei, alimentelor și altor bunuri din întreaga lume.

„Nu există alternativă la Strâmtoarea Oormuz. Este o strâmtoare internațională, atât în ​​conformitate cu dreptul internațional, cât și în realitate”, a declarat Nawaf Saud Al-Sabah, directorul general al Kuwait Petroleum.

Marți, 24 martie, membrii Consiliului de Securitate al ONU au discutat rezoluții pentru protejarea strâmtorii. Unele țări, precum Bahrain, au adoptat o poziție fermă care ar autoriza utilizarea „tuturor mijloacelor necesare” pentru protejarea căii navigabile - ceea ce ar putea însemna utilizarea forței.

Ce spun exoerții

Reuters a intervievat 19 experți în securitate și transport maritim, care au descris numeroasele provocări cu care se confruntă Statele Unite și aliații săi în apărarea strâmtorii. Iranul are o armată mult mai avansată decât houthii, un arsenal de drone ieftine, mine marine, rachete și acces facil la calea navigabilă îngustă de pe coasta sa muntoasă.

Contraamiralul american în retragere Mark Montgomery, care în 1988 a participat la escortarea petrolierelor americane prin Strâmtoarea Ormuz în timpul războiului Iran-Irak, a declarat că misiunea de protejare a navelor în această strâmtoare este mult mai dificilă decât în ​​Marea Roșie.

Aceasta este o problemă majoră pentru președintele american Donald Trump, care încearcă să justifice un război cu Iranul cu o populație americană sătulă de inflație și nemulțumită de creșterea prețurilor la energie, pe măsură ce se apropie alegerile de la jumătatea mandatului. Analiștii spun că este puțin probabil ca creșterea bruscă a prețurilor la energie să se inverseze complet până când canalul nu va fi deblocat.

Trump a fost vag în ceea ce privește rolul SUA: inițial a spus că Marina SUA va escorta navele prin strâmtoare, după cum este necesar, dar mai recent a spus că alte țări ar trebui să conducă o astfel de misiune. Teheranul a blocat majoritatea navelor din strâmtoare de la începutul atacurilor comune americano-israeliene asupra Iranului pe 28 februarie.

Misiunea SUA de a proteja navele din Marea Roșie de atacurile Houthi a început în decembrie 2023, câteva luni mai târziu alăturându-se țărilor europene cu propria operațiune. Aliații au doborât sute de drone și rachete, dar Houthii au scufundat totuși patru nave între 2024 și 2025. Navele evită acum în mare măsură să folosească ruta care odinioară transporta 12% din comerțul mondial, optând pentru o rută mult mai lungă în jurul Cornului Africii.

Fost șef MI6: Iranul „a jucat destul de bine o mână slabă” și are „un avantaj strategic” în fața SUA după ce Trump ar fi pierdut inițiativa

„A fost o victorie tactică și operațională și o remiză strategică, dacă nu chiar o înfrângere strategică”, a declarat Joshua Tallis, analist la firma de cercetare CNA.

Zona de risc din jurul Strâmtorii Ormuz este de cinci ori mai mare decât zona de atac houthi din jurul Strâmtorii Bab el-Mandeb, care se varsă în Marea Roșie. Spre deosebire de houthi, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran este o armată profesionistă, cu propriile fabrici de armament și acces la finanțare.

De ce ar fi nevoie?

Escortarea navelor în Strâmtoarea Ormuz ar necesita până la o duzină de nave de război mari, cum ar fi distrugătoare, susținute de aeronave, drone și elicoptere pentru a compensa limitările cauzate de lipsa spațiului de manevră. Acoperirea aeriană ar fi esențială pentru a proteja împotriva dronelor, precum și a ambarcațiunilor cu sau fără echipaj încărcate cu explozibili.

„Un distrugător poate intercepta rachete, dar nu poate elimina simultan minele, contracara roiurile de drone din diferite direcții și combate bruiajul GPS”, spun analiștii de la SSY, o firmă care oferă o gamă largă de servicii în sectorul maritim.

Analiștii cred că Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice are stocuri de rachete și drone ascunse în clădiri și peșteri de-a lungul a sute de kilometri de coastă muntoasă. Experții spun că unele părți ale strâmtorii sunt atât de înguste încât dronele lansate de pe coasta iraniană ar putea înconjura o navă în cinci până la zece minute.

„Există rachete balistice, drone, mine marine și chiar dacă reușești să distrugi aceste trei tipuri de arme, tot există operațiuni sinucigașe”, spune Adel Bakavan de la Institutul European pentru Studii din Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Minele marine și mini-submarinele bine înarmate reprezintă o amenințare cu care SUA nu s-a confruntat în Marea Roșie, spune Tom Sharp, fost ofițer al Marinei Regale. El a adăugat că miza combaterii acestor amenințări este extrem de mare.

„Dacă (americanii) pierd un distrugător în această situație... schimbă întregul calcul. Asta înseamnă 300 de oameni”, a spus Sharp, referindu-se la potențialele victime în rândul marinarilor americani.

Nu există dovezi clare că Iranul a minat strâmtoarea, a declarat secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, la începutul acestei luni, în urma unor rapoarte conform cărora Iranul a plasat aproximativ o duzină de mine în canal.

O combinație de deminare, escortă militară și patrule aeriene

O combinație de deminare, escortă militară și patrule aeriene ar trebui să restabiliască în cele din urmă traficul în strâmtoare, spune Brian Clark de la Institutul Hudson.

„S-ar putea să fie nevoie să faceți asta luni de zile înainte de a neutraliza în sfârșit amenințarea din partea Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice”, a adăugat el.

Bloomberg a relatat că Iranul a început să taxeze unele nave comerciale să treacă prin strâmtoare, semn că țara își consolidează controlul asupra acestei rute maritime vitale. De la începutul războiului, un număr mic de nave din țări pe care Teheranul nu le consideră „ostile” au trecut prin strâmtoare.

Regimul iranian consideră din ce în ce mai mult Strâmtoarea Hormuz ca pe un instrument de influență dincolo de război, sugerând că această cale navigabilă vitală ar putea fi folosită pentru a obține compensații, ridicarea sancțiunilor sau concesii economice.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”

OK! Magazine

image
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri

Click! Pentru femei

image
20 de ani de Hannah Montana. Cum a marcat Miley Cyrus marea aniversare

Click! Sănătate

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!