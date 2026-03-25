Israelul a lovit ruta maritimă din Marea Caspică pentru transferul de arme între Iran și Rusia

Loviturile aeriene israeliene recente în apropierea coastei iraniene a Mării Caspice au vizat un coridor maritim cheie folosit de Teheran și Moscova pentru transferul de arme, a relatat miercuri The Wall Street Journal, citând surse informate.

Potrivit relatării, unul dintre obiectivele principale ale atacurilor a fost limitarea capacității Rusiei de a transporta arme, deși Israelul nu a recunoscut public acest scop, probabil pentru a menține relații cordiale cu Moscova.

Forțele Aeriene Israeliene au efectuat atacurile miercurea trecută asupra orașului-port Bandar Anzali, lovind active ale Marinei iraniene. În urma bombardamentelor au fost distruse o corvetă, patru nave purtătoare de rachete și mai multe nave auxiliare și de patrulare, precum și un centru de comandă și un șantier naval.

La momentul respectiv, Israelul a afirmat că navele cu rachete au fost vizate pentru a slăbi capacitățile militare ale Iranului, chiar dacă acestea nu reprezentau o amenințare directă pentru țară din Marea Caspică.

Cu toate acestea, WSJ a relatat că impactul ar putea depăși Iranul. Rusia, care deține propriul port la Marea Caspică, la aproximativ 600 de mile distanță, ar putea resimți efectele din cauza dependenței sale de această rută maritimă.

Iranul și Rusia, ambele supuse unor sancțiuni occidentale severe, folosesc acest coridor maritim interior pentru a face schimb de bunuri, inclusiv arme iraniene trimise Rusiei și produse alimentare expediate către Iran. Cooperarea dintre cele două state s-a intensificat în ultimii ani, culminând cu un acord de parteneriat strategic semnat în ianuarie 2025.

Fotografii verificate de The Wall Street Journal și Storyful au arătat pagube la sediul naval iranian din Bandar Anzali și nave distruse, deși amploarea totală a daunelor asupra portului rămâne neclară.

Atacurile au coincis cu lovitura israeliană asupra câmpului de gaze naturale South Pars din Iran, o sursă majoră de energie pentru utilizări civile, precum producerea de electricitate și îngrășăminte.

„Cred că aprovizionarea cu drone, dar și, posibil, cea cu cereale, va avea un impact critic pe termen scurt asupra situației Iranului în acest moment”, a comentat Eric Rudenshiold, fost director pentru Asia Centrală în cadrul Consiliului Național de Securitate și în prezent cercetător principal la Caspian Policy Center.

Bandar Anzali a fost un nod esențial pentru transportul dronelor iraniene, potrivit lui Nicole Grajewski, profesoară la Sciences Po din Paris, specializată în relațiile dintre Iran și Rusia. Ea a subliniat că operațiunile militare se desfășoară în apropierea zonei civile a portului, frecventată de Islamic Republic of Iran Shipping Lines, o companie aflată sub sancțiuni americane și internaționale.

Experții citați de WSJ afirmă că ruta caspică este una dintre principalele căi prin care Teheranul și Moscova ocolesc sancțiunile. Iranul a furnizat Rusiei drone și alte echipamente militare încă de la invazia Ucrainei din februarie 2022, inclusiv peste 300.000 de obuze de artilerie și un milion de cartușe de muniție doar în 2023, potrivit raportului.

Teheranul a oferit inițial Rusiei dronele Shahed, pe care Moscova le produce acum pe plan intern, cu sprijin iranian.

În schimb, Rusia ar sprijini Iranul în contextul conflictului său cu Israelul și Statele Unite. Potrivit WSJ, Moscova a furnizat Teheranului imagini satelitare, tehnologie pentru drone și componente pentru modernizarea dronelor Shahed.

„A fost exprimată o îngrijorare reciprocă cu privire la extinderea periculoasă a conflictului provocat de Washington și Tel Aviv în zona Mării Caspice”, a transmis Ministerul rus de Externe după o convorbire între ministrul Serghei Lavrov și omologul său iranian, Abbas Araghchi.

Lavrov a avertizat, de asemenea, că atacurile asupra infrastructurii nucleare iraniene, inclusiv asupra instalației de la Bushehr, prezintă „riscuri inacceptabile pentru siguranța personalului rus și sunt susceptibile de consecințe de mediu catastrofale”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a reiterat îngrijorările, afirmând că Rusia ar privi „extrem de negativ” orice extindere a conflictului în regiunea Mării Caspice.

Deși analiștii citați de WSJ sunt de părere că loviturile nu vor opri complet comerțul dintre Iran și Rusia, acestea ar putea perturba temporar operațiunile și ar putea forța cele două țări să redirecționeze transporturile către alte porturi.

Israelul nu a comentat impactul potențial asupra Rusiei, o tăcere pe care analiștii o consideră deliberată, în contextul în care Ierusalimul încearcă să mențină un echilibru delicat în relațiile sale cu Moscova. Premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele rus Vladimir Putin au rămas în contact regulat, în special pe teme legate de Iran și Siria.

Israelul a rămas în mare parte neutru față de războiul din Ucraina, oferind ajutor umanitar Kievului, dar evitând livrările de armament, chiar dacă Rusia și-a consolidat relațiile cu Iranul și a criticat acțiunile militare israeliene din regiune.