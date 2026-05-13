Foto Imaginile furtunii din Constanța au devenit virale pe internet. Dacă vezi așa ceva „fugi sau scoți telefonul?”, întreabă un internaut

Norii formați în timpul furtunii de marți, 12 mai, au creat un spectacol pe cer, care i-a uimit pe mulți români. Imaginile au devenit rapid virale, iar un utilizator a întrebat cum ar trebui să reacționăm când vedem așa ceva pe cer: „Fugi? Scoți telefonul?”.

„Nu e Photoshop, e realitatea din Constanța, Techirghiol, 12 Mai. Un Shelf Cloud de manual care ne-a tăiat respirația. Tu ce ai face dacă ai vedea zidul ăsta venind spre tine?

Fugi? Scoți telefonul?”, a transmis un utilizator pe grupul de Facebook Prognoze și Alerte RO.

Autorul postării a făcut referire la fenomenul „Shelf Cloud” (nor arc), un tip de nor asociat frecvent furtunilor puternice și adesea confundat cu wall clouds (nori de perete), funnel clouds (nori-pâlnie) sau cu rotații atmosferice.

Principalul pericol asociat acestui fenomen îl reprezintă vânturile puternice și distructive care însoțesc norul arc, deși pot apărea și tornade de scurtă durată, de multe ori acoperite de ploaie.

„M-aș bucura de imagine!”, a declarat o femeie în comentarii.

„Wow! Frumos și înspăimântător”, declară altă persoană.

„Cum să fug? Eu sper să le întâlnesc!”, transmite un internaut.

Constănțenii au fost primit un mesaj RO-Alert marți, 12 mai, în jurul orei 16.30, din cauza furtunii. Aceștia au fost sfătuiți să evite deplasările și să ia măsuri de adăpostire.

Potrivit Focus Press, meteorologii au emis o atenționare tip Cod portocaliu de vijelie puternică, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii (2 – 4 cm), averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp și vânt.

Codul a fost valabil în cursul zilei de marți, 12 mai, a.c, între orele 15.40 – 17.10.

Zone vizate: Medgidia, Cernavodă, Hârșova, Cobadin, Ostrov, Băneasa, Mircea Vodă, Rasova, Lipnița, Ciobanu, Crucea, Peștera, Independența, Oltina, Aliman, Ghindărești, Deleni, Saligny, Adamclisi, Dobromir, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Tortoman, Siliștea, Saraiu, Horia, Vulturu, Dumbrăveni.