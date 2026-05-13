Panică într-o piață din Suceava: un bărbat a tras cu arma și a amenințat oameni cu un cuțit

Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce miercuri, 13 mai, a tras cu arma în Piața Mare din centrul municipiului Suceava, după care a scos un cuțit cu care a amenințat mai mulți comercianți.

Potrivit publicației Monitorul de Suceava, individul a fost dus la audieri.

Comercianții din spate de la Piața Mare spun că individul ar fi scos la un moment dat un pistol și ar fi tras cel puțin un foc de armă, ceea ce a stârnit panică.

Ulterior, același individ a scos și un cuțit de mari dimensiuni cu care a amenințat o serie de comercianți.

De asemenea, potrivit News Bucovina o femeie a reclamat că, în timp ce se afla la coadă, bărbatul ar fi încercat să se bage în față. După ce femeia i-a atras atenția pentru gestul făcut, bărbatul a amenințat-o.

Ea susține că ar fi văzut un pistol și a auzit o pocnitură, ceea ce i-a provocat o stare puternică de panică. La controlul corporal efectuat asupra acestuia nu a fost găsită nicio armă.

Din câte se pare, arma cu care s-a tras este din categoria airsoft, nesupusă autorizării, dar care nu poate fi folosită în nici un fel în spații unde se află persoane.

Bărbatul era audiat, iar polițiștii urmau să stabilească măsurile pe care le vor lua împotriva sa. Cercetările se desfășoară sub aspectul comiterii infracțiunii de amenințare.