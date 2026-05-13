Donald Trump, despre impactul războiului cu Iranul: „Nu mă gândesc la situația financiară a americanilor”

Președintele american, Donald Trump, a oferit un răspuns tranșant criticilor privind degradarea nivelului de trai în SUA, afirmând că prioritatea sa absolută este împiedicarea Iranului de a obține arme nucleare, în detrimentul preocupărilor legate de inflație sau prețul combustibilului.

Declarațiile au fost făcute marți, înainte de plecarea liderului american într-o vizită de stat la Beijing. Întrebat despre presiunea economică resimțită de cetățenii americani după două luni de conflict armat și blocada prelungită a Strâmtorii Hormuz, președintele a declarat: „Nu mă gândesc la situația financiară americană — nu mă gândesc la nimeni. Mă gândesc la un singur lucru: nu putem permite Iranului să aibă o armă nucleară.”

Inflația și criza energetică în cifre

Comentariile președintelui vin la scurt timp după publicarea datelor oficiale ale Departamentului Muncii, care indică o situație economică îngrijorătoare.

Indicele Prețurilor de Consum (CPI) a înregistrat o creștere de 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, prețul benzinei a crescut cu 5,4% doar în ultima lună, atingând o medie națională de 4,50 dolari pe galon (față de 3,13 dolari anul trecut) iar impact global după blocada Strâmtorii Ormuz afectează tranzitul a unei cincimi din necesarul mondial de petrol, generând unde de șoc în economia globală.

Un sondaj recent realizat de CNN/SSRS arată că 77% dintre respondenți consideră că politicile administrației Trump, în special decizia de a intra în război cu Iranul și aplicarea tarifelor comerciale, sunt direct responsabile pentru creșterea costului vieții.

Bursa vs. economia reală

Vizibil iritat de întrebările jurnaliștilor, Donald Trump a apărat strategia sa, susținând că piața bursieră rămâne la un nivel record, ceea ce, în opinia sa, demonstrează soliditatea economiei.

„Oricine dorește ca ei [Iranul] să aibă o armă nucleară este o persoană ignorantă. Am spus că vom lua cea mai bună bursă din istorie și că s-ar putea să scadă puțin. De fapt, acest lucru s-a dovedit incorect, deoarece bursa noastră este acum la cel mai înalt punct din istorie”, a declarat acesta.

Președintele a promis, de asemenea, că sfârșitul conflictului este aproape și că acesta va declanșa o „eră de aur” a prosperității americane, marcată de prăbușirea prețului petrolului odată ce Strâmtoarea Hormuz va fi redeschisă.

Un armistițiu fragil

În ciuda optimismului afișat de Casa Albă, perspectivele unei păci rapide par îndepărtate. Eforturile de negociere se află într-un impas. Un oficial iranian a avertizat marți că Teheranul ar putea începe îmbogățirea uraniului la o puritate de 90% (nivel militar) dacă bombardamentele vor fi reluate. Donald Trump a descris armistițiul actual, aflat în vigoare de o lună, ca fiind „extrem de slab” și „menținut artificial”.

În timp ce președintele mizează pe faptul că alegătorii vor accepta dificultățile economice temporare în schimbul securității naționale, sondajele indică o nemulțumire profundă, aproximativ 70% dintre americani dezaprobând modul în care este gestionată economia în prezent.