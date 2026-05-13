search
Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Donald Trump, despre impactul războiului cu Iranul: „Nu mă gândesc la situația financiară a americanilor”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Președintele american, Donald Trump, a oferit un răspuns tranșant criticilor privind degradarea nivelului de trai în SUA, afirmând că prioritatea sa absolută este împiedicarea Iranului de a obține arme nucleare, în detrimentul preocupărilor legate de inflație sau prețul combustibilului.

Președintele SUA Donald Trump/FOTO:AFP
Președintele SUA Donald Trump/FOTO:AFP

Declarațiile au fost făcute marți, înainte de plecarea liderului american într-o vizită de stat la Beijing. Întrebat despre presiunea economică resimțită de cetățenii americani după două luni de conflict armat și blocada prelungită a Strâmtorii Hormuz, președintele a declarat: „Nu mă gândesc la situația financiară americană — nu mă gândesc la nimeni. Mă gândesc la un singur lucru: nu putem permite Iranului să aibă o armă nucleară.”

Inflația și criza energetică în cifre

Comentariile președintelui vin la scurt timp după publicarea datelor oficiale ale Departamentului Muncii, care indică o situație economică îngrijorătoare.

Indicele Prețurilor de Consum (CPI) a înregistrat o creștere de 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, prețul benzinei a crescut cu 5,4% doar în ultima lună, atingând o medie națională de 4,50 dolari pe galon (față de 3,13 dolari anul trecut) iar impact global după blocada Strâmtorii Ormuz afectează tranzitul a unei cincimi din necesarul mondial de petrol, generând unde de șoc în economia globală.

Un sondaj recent realizat de CNN/SSRS arată că 77% dintre respondenți consideră că politicile administrației Trump, în special decizia de a intra în război cu Iranul și aplicarea tarifelor comerciale, sunt direct responsabile pentru creșterea costului vieții.

Bursa vs. economia reală

Vizibil iritat de întrebările jurnaliștilor, Donald Trump a apărat strategia sa, susținând că piața bursieră rămâne la un nivel record, ceea ce, în opinia sa, demonstrează soliditatea economiei.

„Oricine dorește ca ei [Iranul] să aibă o armă nucleară este o persoană ignorantă. Am spus că vom lua cea mai bună bursă din istorie și că s-ar putea să scadă puțin. De fapt, acest lucru s-a dovedit incorect, deoarece bursa noastră este acum la cel mai înalt punct din istorie”, a declarat acesta.

Președintele a promis, de asemenea, că sfârșitul conflictului este aproape și că acesta va declanșa o „eră de aur” a prosperității americane, marcată de prăbușirea prețului petrolului odată ce Strâmtoarea Hormuz va fi redeschisă.

Un armistițiu fragil

În ciuda optimismului afișat de Casa Albă, perspectivele unei păci rapide par îndepărtate. Eforturile de negociere se află într-un impas. Un oficial iranian a avertizat marți că Teheranul ar putea începe îmbogățirea uraniului la o puritate de 90% (nivel militar) dacă bombardamentele vor fi reluate. Donald Trump a descris armistițiul actual, aflat în vigoare de o lună, ca fiind „extrem de slab” și „menținut artificial”.

În timp ce președintele mizează pe faptul că alegătorii vor accepta dificultățile economice temporare în schimbul securității naționale, sondajele indică o nemulțumire profundă, aproximativ 70% dintre americani dezaprobând modul în care este gestionată economia în prezent.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Copilul din Sibiu dispărut de trei zile a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii l-au întâmpinat cu lacrimi și aplauze
digi24.ro
image
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
stirileprotv.ro
image
Trafic de influență în Guvernul Bolojan? Vicepremierul Oana Gheorghiu, apeluri către instituții ale statului și către un serviciu secret pentru grupul german din care face parte și Kaufland, care a donat pentru Dăruiește Viață. Gândul publică mailul trimis de Gheorghiu
gandul.ro
image
Inflația a urcat la 10,7% în aprilie. Electricitatea, motorina și cafeaua, între cele mai mari scumpiri
mediafax.ro
image
Decizia Meta l-a costat pe Cristiano Ronaldo 18 milioane de urmăritori! Cu câți followers a rămas pe Instagram
fanatik.ro
image
Vladimir Putin l-a anunțat pe Volodimir Zelenski ce vrea de la el, ca să oprească războiul din Ucraina: „Să dea ordin”
libertatea.ro
image
Un simpatizant legionar care a avut legături cu Călin Georgescu a fost condamnat la un an de închisoare. Cum au motivat judecătorii
digi24.ro
image
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
gsp.ro
image
Lovitură pentru Gigi Becali: nu mai poate termina biserica! Patronul FCSB-ului a ”explodat”
digisport.ro
image
1.700 de persoane, plasate în carantină pe un vas de croazieră după moartea unui pasager. Alți 50 prezintă simptome
click.ro
image
Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
O companie aeriană, prezentă și la noi, ieftinește biletele cu până la 200 €. Cele mai populare rute
observatornews.ro
image
Am aflat ce a făcut Andreea Ibacka în Elveția, de fapt, chiar înainte de anunțul divorțului de Cabral
cancan.ro
image
Parlamentarii iau pensie specială de 6.269 lei. Primarii, pe lista de așteptare pentru pensii de 18.000 lei
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Românii au devenit vânători de reduceri. Magazinele pe care le vizitează tot mai des în locul supermarketurilor clasice
playtech.ro
image
Adrian Porumboiu a ales arbitrul pentru Universitatea Craiova – U Cluj din campionat: „O să râdeți”
fanatik.ro
image
Leguma care ajută digestia și face bine în gastrită și ulcer. Recomandarea nutriționistului Mihaela Bilic
ziare.com
image
Olandezii anunță: ”Dennis Man, pe picior de plecare de la PSV!”. Suma vehiculată e uriașă
digisport.ro
image
Lorenna a chemat poliția și pompierii! Cum era să rămână artista închisă într-un mall din America
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila de lângă pădure a Lorei și a lui Ionuț Ghenu. Au fost chiriași la început, iar apoi au cumpărat-o. Cum e amenajată locuința nonconformistă / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
ANAF, anunț pentru milioane de români. Ce se va întâmpla cu SPV. Adrian Nica: „Am stabilit foarte clar ceea ce ne propunem să facem”
mediaflux.ro
image
Motivul pentru care campioana olimpică se retrage din sport pentru a fi asistentă medicală
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
VIDEO Băiețelul dispărut în pădurile din Sibiu, găsit viu după aproape două zile. Salvatorii au izbucnit în aplauze când l-au văzut
actualitate.net
image
Durere imensă și multe lacrimi la căpătâiul lui Ioan Isaiu! Primele imagini de la slujba de înmormântare din orașul unde a copilărit îndrăgitul actor
click.ro
image
Românii au ales cel mai frumos oraș din țară: „Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară”
click.ro
image
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
click.ro
Greta Garbo (2) jpg
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
okmagazine.ro
Tort de banane Sursa foto shutterstock 1899682282 jpg
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
clickpentrufemei.ro
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Răzvan Botezatu, dezvăluiri fără filtre despre viața amoroasă: „Există un iubit de șase ani. Nu este român”. Familia partenerului nu știe nimic despre relația lor
image
Durere imensă și multe lacrimi la căpătâiul lui Ioan Isaiu! Primele imagini de la slujba de înmormântare din orașul unde a copilărit îndrăgitul actor

OK! Magazine

image
Poveste uitată: frumoasa prințesă brunetă despre care s-a speculat, în anii '70, c-ar fi aleasa lui Charles e chiar Margareta

Click! Pentru femei

image
Blestemul care o bântuie pe Kylie Jenner. De teamă, i-a făcut asta iubitului ei

Click! Sănătate

image
Creierul persoanelor cu această grupă de sânge ar îmbătrâni mai repede decât restul