Matcha latte, băutura care înlocuiește încet cafeaua de dimineață

Acum câțiva ani, o comandă de matcha latte stârnea priviri întrebătoare la tejghea. Astăzi, în orice oraș important din țară, paharul verde-smarald face parte din meniul cafenelelor și din rutina de dimineață a tot mai multor români. Cum s-a întâmplat?

Cifrele spun o poveste clară. Numai într-un singur lanț autohton de cafenele, s-au comandat peste 270.000 de băuturi pe bază de matcha pe parcursul anului trecut. Tendința a urcat constant, an de an, fără să dea semne de oboseală. Specialiștii din industrie compară fenomenul cu ascensiunea burgerilor în restaurantele locale: o categorie care, în urmă cu un deceniu, era rară, iar astăzi face parte din meniul aproape oricărui local. Matcha pare să urmeze același traseu.

Un pahar venit de departe

Pentru a înțelege fenomenul, trebuie să privim înapoi cu opt secole. Matcha, în forma pe care o cunoaștem astăzi, își are originea în Japonia secolului al XII-lea, când călugărul budist Eisai a adus din China tehnica de a măcina frunzele de ceai verde într-o pudră fină. Călugării zen au adoptat rapid băutura, integrând-o în ritualurile de meditație.

În secolele care au urmat, prepararea matchei s-a transformat într-o adevărată artă. Chanoyu, ceremonia japoneză a ceaiului codificată în secolul al XVI-lea de maestrul Sen no Rikyū, ridica pregătirea unei singure cești la rangul de practică spirituală. Plantele erau acoperite cu pânze speciale în ultimele săptămâni înainte de recoltare, frunzele erau alese una câte una, măcinate lent în mori de piatră.

Spre deosebire de ceaiul verde obișnuit, unde frunzele sunt doar infuzate și apoi aruncate, în cazul matchei frunza este consumată în întregime, sub formă de pudră dizolvată. Rezultatul: o culoare verde intens și un gust descris adesea ca umami — vegetal, ușor dulce, cu o profunzime aparte. Cele mai apreciate regiuni producătoare rămân, de secole, aceleași: Uji, lângă Kyoto, alături de Nishio și Kagoshima.

De ce alege România matcha

Profilul consumatorului român urmează același tipar observat la nivel internațional: tineri și profesioniști urbani între 25 și 40 de ani, atenți la ingrediente, dispuși să încerce alternative la cafea. Piața globală a matchei a depășit 4 miliarde de dolari în 2025 și crește cu peste 9% anual — un ritm pe care puține categorii alimentare îl mai au în prezent.

În România, schimbarea s-a produs lent, apoi brusc. La început, matcha era o curiozitate rezervată celor care călătoreau în străinătate sau care urmăreau atent rețelele sociale. Apoi a apărut în meniurile micilor cafenele de specialitate. Apoi în lanțurile mari. Apoi pe rafturile magazinelor online. Astăzi, o pudră ceremonială japoneză de calitate se găsește în România cu aceeași ușurință ca o cafea de origine.

Există, desigur, și componenta vizuală — matcha latte este una dintre cele mai fotogenice băuturi din ultimul deceniu, iar paharul verde a devenit un mic statement estetic. Dar fenomenul depășește simpla modă. Matcha răspunde unei nevoi mai profunde, specifice generației urbane actuale: dorința de a încetini, de a transforma un gest cotidian într-un mic ritual. Spre deosebire de espresso-ul băut din picioare, matcha latte se savurează. Cere atenție. Cere timp.

Cum se prepară corect

Vestea bună pentru cei care vor să-l încerce acasă este că un matcha latte autentic este surprinzător de simplu de făcut. Tot ce e nevoie este pudră de calitate, câteva ustensile tradiționale și două minute.

Matcha Latte — rețeta clasică

Timp de preparare: 2 minute

Ingrediente:

• 1,5–2 g matcha (de preferință varietate ceremonială japoneză)

• 30–40 ml apă fierbinte (maximum 80°C, niciodată clocotită)

• 100 ml lapte integral sau vegetal (ovăz, cocos, soia, mazăre)

Ustensile: bol de ceai (chawan), linguriță de bambus (chashaku), pămătuf de bambus (chasen), sită fină.

Mod de preparare:

1. Înmoaie chasen-ul timp de două minute într-un bol cu apă călduță, pentru a păstra firele flexibile.

2. Cerne pudra de matcha în chawan folosind sita fină — pasul acesta elimină cocoloașele și asigură textura mătăsoasă.

3. Toarnă apa fierbinte peste pudră (atenție: maximum 80°C, altfel matcha-ul devine amar).

4. Amestecă energic cu chasen-ul, descriind literele „W” sau „M”, până se formează o spumă fină la suprafață.

5. Toarnă matcha-ul într-o cană, apoi adaugă laptele încălzit la 60–70°C.

Sugestii de servire: se poate îndulci subtil cu miere, sirop de agave sau curmale, după preferință. Un strop de scorțișoară sau cacao deasupra adaugă o notă aromatică interesantă. Pentru o variantă vegană, laptele de ovăz oferă cea mai cremoasă textură și se completează cel mai bine cu profilul vegetal al matchei.

Pentru un rezultat cu adevărat bun, calitatea pudrei face toată diferența. Un matcha autentic japonez, măcinat în mori de piatră și provenit din regiunile tradiționale, nu este niciodată amar — gustul dominant trebuie să fie umami, ușor dulceag, cu note vegetale catifelate. Dacă matcha-ul tău este amar sau are gust de iarbă, fie pudra nu este de calitate, fie apa a fost prea fierbinte.

***

Matcha latte a încetat să mai fie o curiozitate exotică în România. A devenit, pentru tot mai mulți, un mic ritual personal — un moment de pauză într-o zi grăbită, o conexiune simbolică cu o tradiție de opt secole, dar și o alegere conștientă pentru o băutură cu caracter aparte. Și, judecând după cifre, fenomenul abia începe.