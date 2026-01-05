Instabilitatea din Venezuela urcă prețurile aurului și argintului

Criza din Venezuela scumpeşte aurul şi argintul, scriu investitorii analizând riscurile geopolitice sporite în urma capturării liderului venezuelean Nicolas Maduro de către SUA.

Prețul aurului a crescut luni pe piața spot cu până la 2,1%, depășind 4.420 de dolari pe uncie, în timp ce argintul a câștigat aproape 5%. Președintele Donald Trump a declarat că SUA intenționează să „conducă” Venezuela după ce l-a înlăturat pe Maduro în weekend, ceea ce lasă incertă viitoarea guvernare a națiunii sud-americane. El a spus că Washingtonul are nevoie de „acces total” la țară, inclusiv la rezervele sale de petrol, potrivit Bloomberg.

Episodul „a consolidat un context de incertitudine geopolitică”, a declarat Christopher Wong, analist la Oversea-Chinese Banking Corp. din Singapore. Cu toate acestea, riscurile imediate sunt limitate, deoarece „evoluțiile din Venezuela indică o închidere relativ rapidă, mai degrabă decât un conflict militar prelungit”, a spus el.

Aurul a atins recent cea mai bună performanță anuală din 1979, punctând o serie de recorduri pe parcursul anului trecut, susținut de achizițiile de către băncile centrale și de intrările în fondurile tranzacționate la bursă (EBTF) garantate cu lingouri. Trei reduceri succesive ale ratei dobânzii de către Rezerva Federală a SUA au fost, de asemenea, un factor favorabil pentru metalele prețioase, care nu generează dobânzi.

Printre băncile de top, există un sprijin puternic pentru noi câștiguri ale aurului în acest an, în special având în vedere că se așteaptă ca Fed să reducă suplimentar ratele dobânzilor și că Trump remodelează conducerea băncii centrale a SUA. Goldman Sachs Group Inc. a declarat luna trecută că scenariul său de bază era o creștere la 4.900 de dolari pe uncie, cu riscuri în creștere.

Un alt factor de sprijin este reprezentat de riscurile pe termen lung generate de creșterea datoriei federale, potrivit unui grup de experți economici care au vorbit duminică. Janet Yellen, fostă președintă a Fed și secretar al Trezoreriei, a declarat că se consolidează condițiile prealabile pentru dominația fiscală , prin care dimensiunea datoriei determină banca centrală să mențină ratele dobânzilor la un nivel scăzut pentru a minimiza costurile de administrare a acestora.

Argintul a crescut chiar mai mult decât aurul anul trecut, depășind niveluri care până de curând păreau de neconceput doar pentru cei mai entuziaști observatori ai pieței. Pe lângă factorii care au favorizat aurul, argintul a beneficiat și de îngrijorările susținute că administrația americană ar putea impune în cele din urmă tarife de import asupra metalului rafinat.

Aurul a crescut cu 1,8%, ajungând la 4.409,84 dolari, la ora 11:45, ora Singapore. Argintul a avansat cu 3,5%, ajungând la 75,38 dolari. Platina și paladiul au câștigat fiecare aproximativ 2%. Indicele Bloomberg Dollar Spot, un indicator cheie al puterii monedei americane, a crescut cu 0,3%.