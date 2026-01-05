De ce nu o susține Donald Trump pe lidera opoziției din Venezuela după ce l-a capturat pe Maduro?

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a sprijinit-o pe lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, ca posibil conducător al țării, din cauza deciziei acesteia de a accepta Premiul Nobel pentru Pace, relatează The Washington Post, citând surse de la Casa Albă.

Potrivit publicației, acceptarea premiului de către Machado a fost considerată de Trump drept „cel mai mare păcat”, în condițiile în care liderul american și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a primi el însuși distincția.

The Washington Post notează că Statele Unite s-au limitat la capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale, permițând în mod deliberat ca o mare parte a aparatului guvernamental să rămână în funcție. Această abordare pare să evite, cel puțin pentru moment, necesitatea unei prezențe militare americane permanente în Venezuela și implicațiile juridice asociate.

Între timp, Donald Trump a respins public perspectivele unei guvernări conduse de opoziția democratică, inclusiv de Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace. Candidatul susținut de aceasta, Edmundo González, a obținut peste două treimi din voturi la alegerile de anul trecut, scrutin după care Nicolás Maduro a refuzat să părăsească funcția.

„Nu are sprijin sau respect în interiorul Venezuelei”

„I-ar fi foarte greu să conducă țara”, a declarat Trump sâmbătă, întrebat despre Machado, adăugând că aceasta „nu are sprijin sau respect în interiorul Venezuelei”.

O persoană apropiată echipei lui Machado a declarat că aliații săi au fost luați prin surprindere de comentariile președintelui american. Duminică, lidera opoziției și susținătorii săi au cerut din nou diasporei venezuelene să iasă în stradă. Cu toate acestea, faptul că atât Machado, cât și González se află în afara țării a limitat capacitatea lor de a mobiliza reacții pe plan intern.

Un lider al opoziției, citat sub protecția anonimatului, a afirmat că următoarele 48 de ore vor fi decisive pentru a vedea dacă vicepreședinta Delcy Rodríguez va încerca să inițieze o „tranziție soft”, prin înlocuirea miniștrilor duri, sau dacă va continua guvernarea lui Maduro sub ceea ce a descris drept „supraveghere americană”.

Două surse apropiate de Casa Albă au declarat că lipsa de interes a lui Trump față de susținerea lui Machado, în pofida tentativelor recente ale acesteia de a-și îmbunătăți relația cu liderul american, se datorează în principal deciziei sale de a accepta Premiul Nobel pentru Pace.

Deși Machado a afirmat ulterior că dedică premiul lui Trump, un interlocutor a spus că acceptarea distincției a fost percepută drept „o greșeală majoră”. „Dacă ar fi refuzat premiul și ar fi spus că îi aparține lui Donald Trump, astăzi ar fi fost președinta Venezuelei”, a adăugat sursa.

Anterior, Curtea Supremă a Venezuelei a anunțat numirea vicepreședintei Delcy Rodríguez ca președinte interimar. Trump a avertizat că aceasta va plăti „un preț mare” dacă nu va coopera cu Statele Unite.

Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați de forțe speciale americane într-o operațiune desfășurată la Caracas și transportați în Statele Unite, unde au fost încarcerați. Cei doi urmează să fie aduși în fața unei instanțe din Manhattan, fiind acuzați de narcoterorism și posesie ilegală de arme. Potrivit unui rechizitoriu de 25 de pagini, ei sunt acuzați de răpiri, agresiuni și crime comise pentru a sprijini o rețea de trafic de droguri operată de carteluri, folosind pașapoarte false presupus emise sub autoritatea președintelui.