search
Luni, 5 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce nu o susține Donald Trump pe lidera opoziției din Venezuela după ce l-a capturat pe Maduro?

0
0
Publicat:

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a sprijinit-o pe lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, ca posibil conducător al țării, din cauza deciziei acesteia de a accepta Premiul Nobel pentru Pace, relatează The Washington Post, citând surse de la Casa Albă.

Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela/FOTO:EPA?EFE
Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela/FOTO:EPA?EFE

Potrivit publicației, acceptarea premiului de către Machado a fost considerată de Trump drept „cel mai mare păcat”, în condițiile în care liderul american și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a primi el însuși distincția.

The Washington Post notează că Statele Unite s-au limitat la capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro și a soției sale, permițând în mod deliberat ca o mare parte a aparatului guvernamental să rămână în funcție. Această abordare pare să evite, cel puțin pentru moment, necesitatea unei prezențe militare americane permanente în Venezuela și implicațiile juridice asociate.

Între timp, Donald Trump a respins public perspectivele unei guvernări conduse de opoziția democratică, inclusiv de Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace. Candidatul susținut de aceasta, Edmundo González, a obținut peste două treimi din voturi la alegerile de anul trecut, scrutin după care Nicolás Maduro a refuzat să părăsească funcția.

„Nu are sprijin sau respect în interiorul Venezuelei”

„I-ar fi foarte greu să conducă țara”, a declarat Trump sâmbătă, întrebat despre Machado, adăugând că aceasta „nu are sprijin sau respect în interiorul Venezuelei”.

O persoană apropiată echipei lui Machado a declarat că aliații săi au fost luați prin surprindere de comentariile președintelui american. Duminică, lidera opoziției și susținătorii săi au cerut din nou diasporei venezuelene să iasă în stradă. Cu toate acestea, faptul că atât Machado, cât și González se află în afara țării a limitat capacitatea lor de a mobiliza reacții pe plan intern.

Un lider al opoziției, citat sub protecția anonimatului, a afirmat că următoarele 48 de ore vor fi decisive pentru a vedea dacă vicepreședinta Delcy Rodríguez va încerca să inițieze o „tranziție soft”, prin înlocuirea miniștrilor duri, sau dacă va continua guvernarea lui Maduro sub ceea ce a descris drept „supraveghere americană”.

Două surse apropiate de Casa Albă au declarat că lipsa de interes a lui Trump față de susținerea lui Machado, în pofida tentativelor recente ale acesteia de a-și îmbunătăți relația cu liderul american, se datorează în principal deciziei sale de a accepta Premiul Nobel pentru Pace.

Deși Machado a afirmat ulterior că dedică premiul lui Trump, un interlocutor a spus că acceptarea distincției a fost percepută drept „o greșeală majoră”. „Dacă ar fi refuzat premiul și ar fi spus că îi aparține lui Donald Trump, astăzi ar fi fost președinta Venezuelei”, a adăugat sursa.

Anterior, Curtea Supremă a Venezuelei a anunțat numirea vicepreședintei Delcy Rodríguez ca președinte interimar. Trump a avertizat că aceasta va plăti „un preț mare” dacă nu va coopera cu Statele Unite.

Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați de forțe speciale americane într-o operațiune desfășurată la Caracas și transportați în Statele Unite, unde au fost încarcerați. Cei doi urmează să fie aduși în fața unei instanțe din Manhattan, fiind acuzați de narcoterorism și posesie ilegală de arme. Potrivit unui rechizitoriu de 25 de pagini, ei sunt acuzați de răpiri, agresiuni și crime comise pentru a sprijini o rețea de trafic de droguri operată de carteluri, folosind pașapoarte false presupus emise sub autoritatea președintelui.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul de Externe al Poloniei, mesaj pentru Putin
digi24.ro
image
Suplimentul „minune” care reduce senzația uriașă de foame. Reduce inflamația și ajută la creșterea masei musculare
stirileprotv.ro
image
Cea mai norocoasă lună în funcție de zodie. Perioadele din 2026 în care nativii au parte de energie pozitivă
gandul.ro
image
Vrei să locuiești gratuit în Grecia? O insulă caută voluntari pentru îngrijirea pisicilor
mediafax.ro
image
Ce regret major are Leonard Doroftei legat de cariera sportivă. A făcut dezvăluirea momentului
fanatik.ro
image
Elena Mateescu, director ANM, anunță ninsori, viscol și zăpadă de 30 de centimetri în mai multe zone
libertatea.ro
image
Trump amenință o nouă țară. „Cred că vor fi loviţi dur”
digi24.ro
image
Alimentul pe care Gică Hagi și Gică Popescu l-au scos complet din meniu. „Mă simt mai bine decât m-am simțit vreodată”
gsp.ro
image
Fotbalistul român care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg: "Nu vreau să mă operez!"
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Trump amenință deschis un aliat NATO: „Ne vom ocupa de Groenlanda în 2 luni. Danemarca nu va putea să se ocupe de ea”
antena3.ro
image
100.000 de oameni, în frig şi întuneric din cauza ninsorilor. Avertizările de vreme rea, extinse în toată ţara
observatornews.ro
image
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef de stat
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce pensie iei cu 25 de ani vechime, în funcție de meserie. Tabel explicativ
playtech.ro
image
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E considerată trădătoare în Rusia, după ce a ales să apere alt drapel. La aproape un an distanță, a ieșit în față
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Sora vitregă a Annei Frank s-a stins din viață! Mesajul emoționant transmis de Regele Charles după decesul Evei Schloss
kanald.ro
image
De ce nu mâncăm ouă de curcă: sunt comestibile, dar există un motiv pentru care...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
Schimbare MAJORĂ pentru toți românii cu bani la ciorap și bijuterii din aur. BNR a făcut anunțul
romaniatv.net
image
Ajunul Bobotezei în 2026. De ce se ține post negru pe 5 ianuarie și ce este interzis astăzi
mediaflux.ro
image
O fotografie de Revelion a transformat-o într-o „țintă” pe tenismena din Ucraina: „Nu joc la două capete!” » Acuzată chiar de o colegă: „Dezgustător, poate e o înțelegere pentru iubitele rusoaice”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi
click.ro
image
Condens pe ferestre iarna? Iată cum să-l elimini rapid și eficient
click.ro
image
E un miracol că sunt în viață! La naștere cântăreau cât o pâinică. Anca Țurcașiu: „În drum spre vestita găleată am țipat!” Florin Busuioc: „Eram cât o lingură”
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Cele 5 zodii care vor fi fericite după Bobotează. Noroc, liniște și schimbări bune în perioada următoare pentru acești nativi

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
Ai exagerat un pic? Leacuri tradiționale care alungă mahmureala

Click! Sănătate

image
Aceste trăsături apărute la mijlocul vieții indică un risc crescut de demență