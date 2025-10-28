Venezuela acuză CIA că a finanțat un complot „sub steag fals” pentru atacarea unei nave de război americane în Caraibe

Venezuela susține că a dejucat un complot „sub steag fals” care viza un atac asupra unei nave militare americane desfășurate în sudul Mării Caraibelor. Potrivit autorităților, ar fi fost destructurată o celulă finanțată de CIA, iar cel puțin patru persoane au fost arestate.

Ministrul de Interne din Venezuela, Diosdado Cabello, a declarat că presupusa operațiune ar fi avut ca țintă distrugătorul american cu rachete ghidate USS Gravely, care a acostat duminică în Trinidad, la o distanță mică de coasta Venezuelei. Oficialii venezueleni susțin că gruparea intenționa să atace nava militară și apoi să însceneze o crimă comisă pe teritoriul Venezuelei, potrivit AFP.

Deși autoritățile nu au oferit detalii despre identitatea suspecților, Cabello afirmă că gruparea ar fi fost coordonată și finanțată de serviciile secrete americane, CIA. Guvernul venezuelean acuză frecvent Statele Unite că sponsorizează operațiuni clandestine și mercenari cu scopul de a destabiliza regimul președintelui Nicolas Maduro, pe care Washingtonul nu îl recunoaște drept lider legitim.

Pentagonul a desfășurat în ultimele luni cel puțin șapte nave de război în Caraibe și una în Golful Mexic, oficial în cadrul unor operațiuni antidrog. Președintele american Donald Trump a anunțat recent și sosirea iminentă a portavionului USS Ford, cel mai mare din lume, împreună cu flota sa.

Mai mult, Trump a confirmat recent că a autorizat operațiuni CIA în Venezuela, sugerând că sunt analizate inclusiv acțiuni militare terestre. Din septembrie, forțele americane au distrus cel puțin zece ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în apele internaționale, ucigând astfel 43 de persoane.

Tensiunile au crescut și mai mult luni, când două bombardiere americane B-1B au survolat Caraibe în apropierea Venezuelei, aceasta fiind a treia demonstrație de forță de acest gen din ultimele săptămâni. Datele de pe site-ul de urmărire Flightradar24 au arătat că cele două bombardiere, care au decolat de la o bază din statul nordic american Dakota de Nord, au zburat paralel cu coasta venezueleană înainte de a dispărea din câmpul vizual, relatează France24.

Misiunile anterioare au inclus o ieșire a unui B-1B săptămâna trecută și un zbor al unui B-52 la începutul acestei luni, semnalând disponibilitatea Washingtonului de a intensifica presiunea asupra guvernului Maduro.