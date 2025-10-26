search
Duminică, 26 Octombrie 2025
Criză de forță de muncă în Spania: guvernul angajează străini pentru o meserie evitată de localnici

Publicat:

Tot mai puțini spanioli acceptă să lucreze în agricultură sau ca ciobani, iar pentru a acoperi lipsa de forță de muncă, autoritățile au lansat un program de formare și angajare a migranților în fermele locale.

FOTO: Arhivă Adevărul
FOTO: Arhivă Adevărul

Migranții din Africa, dar și din Venezuela și Afganistan, salvează satele spaniole afectate de depopulare, după ce tot mai puțini spanioli acceptă să lucreze în agricultură sau ca ciobani. Autoritățile au lansat un program prin care aceștia sunt instruiți și angajați în fermele locale,  potrivit AP. 

Un exemplu este Osam Abdulmumen, un sudanez de 25 de ani, care are grijă de 400 de oi în satul Los Cortijos, din Castilia-La Mancha. A ajuns în Spania după un drum prin Egipt, Tunisia și Maroc, fugind din Sudan din cauza violenței. Osam câștigă 1.300 de euro lunar, locuiește singur și trimite bani familiei rămase acasă.

Depopularea satelor din interiorul Spaniei este un fenomen vechi: în 1950, 60% dintre locuitori trăiau la sate, iar astăzi peste 80% locuiesc în orașe. Fermierii și lucrătorii agricoli reprezintă mai puțin de 4% din populația activă, deși Spania rămâne unul dintre principalii producători agricoli din Europa.

În Los Cortijos, ferma condusă de Álvaro Esteban, 32 de ani, depinde de muncitorii migranți. Esteban, care a studiat istoria și a lucrat în Țara Galilor, s-a întors în timpul pandemiei, a urmat cursuri pentru ciobani și a modernizat ferma folosind drone și producând brânză artizanală vândută în piețe și restaurante.

Cursurile pentru ciobani, organizate lângă Toledo, durează cinci zile și includ instruire practică în mulsul oilor și utilizarea echipamentelor. Participanții care au drept de muncă pot fi repartizați la ferme. "Îmi place să lucrez cu animale", spune Sharifa Issah, 27 de ani, din Ghana, care urmează programul.

Din 2022, aproximativ 460 de persoane, majoritatea migranți, au urmat aceste cursuri finanțate de guvernul regional. În prezent, 53 lucrează ca ciobani, 15 în abatoare, iar alții pe plantații de măsline sau fructe.

Pedro Luna, coordonatorul programului, explică că majoritatea participanților sunt solicitanți de azil înscriși prin organizații precum Crucea Roșie Internațională. Fermierul Álvaro Esteban avertizează: „Majoritatea tinerilor nu vor să continue activitățile părinților. Sectorul e foarte afectat și neglijat”.

Europa

