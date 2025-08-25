search
Premierul Netanyahu convoacă ședință a cabinetului de securitate pe fondul crizei ostaticilor din Gaza

Publicat:

Cabinetul de securitate israelian se va reuni marți seară la Ierusalim pentru a discuta posibila reluare a negocierilor de armistițiu în Fâșia Gaza, pe fondul crizei ostaticilor și a intensificării operațiunilor militare.  

Premierul a convocat o ședință de urgență cu cabinetul de securitate / Sursa foto: Times of Israel
Premierul a convocat o ședință de urgență cu cabinetul de securitate / Sursa foto: Times of Israel

Cabinetul de securitate se reunește pentru posibila reluare a negocierilor privind armistițiul în Gaza

  Cabinetul de securitate israelian se va reuni marţi seară la Ierusalim, a anunţat luni un purtător de cuvânt al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, presa locală relatând că ar urma să se discute despre o eventuală reluare a negocierilor pentru un armistiţiu în Gaza, notează AFP, potrivit Agerpres. 

Întrebat de AFP, purtătorul de cuvânt al lui Benjamin Netanyahu, Omer Mantzour, nu a precizat chestiunile aflate pe ordinea de zi a reuniunii. 

Cabinetul de securitate, sub preşedinţia lui Benjamin Netanyahu, a aprobat la începutul lunii august un plan de preluare a controlului asupra oraşului Gaza şi a controlului de securitate asupra întregului teritoriu palestinian, cu obiectivul declarat de a elimina Hamas şi de a elibera ostaticii. 

Armata israeliană şi-a întărit controlul în jurul oraşului Gaza în ultimele zile, în vederea ofensivei anunţate. 

  Benjamin Netanyahu a ordonat, însă, joi deschiderea negocierilor pentru eliberarea "tuturor" ostaticilor din Fâşia Gaza, ca răspuns la o nouă propunere de armistiţiu din partea mediatorilor acceptată de mişcarea islamistă palestiniană Hamas. 

El nu a menţionat explicit propunerea mediatorilor - Egipt, Qatar şi Statele Unite - pentru un armistiţiu de 60 de zile însoţit de eliberarea ostaticilor. 

Mobilizare națională pentru ostatici, în paralel cu ședința de securitate a guvernului Netanyahu

  Forumul familiilor ostaticilor, principala organizaţie israeliană care reuneşte rude ale celor ţinuţi în captivitate în Gaza, a chemat la o zi de mobilizare naţională marţi în marja reuniunii cabinetului de securitate. 

"O majoritate absolută a poporului israelian îşi doreşte ca cei dragi să se întoarcă acasă. Amânarea deliberată a semnării unui acord pentru eliberarea lor contravine voinţei poporului şi valorilor noastre fundamentale: responsabilitate reciprocă şi solidaritate", a afirmat forumul într-un comunicat 

Un miting de solidaritate cu familiile ostaticilor era prevăzut luni aceasta la Tel Aviv. 

Războiul actual din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. 

Alte 251 au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă. 

Armata israeliană a ripostat imediat cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia au murit peste 62.744 de persoane, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, date considerate fiabile de către ONU.  

