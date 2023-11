Unitățile de elită israeliene care acționeză în Gaza

Israelul a trimis trupe de elită în Gaza pe măsură ce invazia sa terestră a teritoriului se intensifică. Herzi Halevi, șeful Statului Major al Forțelor de Apărare Israelului, a declarat că „cei mai buni soldați” ai săi sunt în acțiune. Aceștia vor avea sarcina de a curăța labirintul Hamas de tuneluri și de a salva peste 200 de ostatici.

Cheia ofensivei pentru Israel va fi curățarea acestei „pânze de păianjen” de tuneluri care se află sub teritoriu. Purtătorul de cuvânt al IDF, Jonathan Conricus, a declarat la începutul acestei luni că Hamas a construit „o rețea de tuneluri din orașul Gaza și sub orașul Gaza” până la Khan Yunis și Rafah, transformând Fâșia într-un „un strat pentru civili și apoi un alt strat pentru Hamas”.

"Acestea nu sunt buncăre la care să aibă acces civilii din Gaza atunci când Israelul lovește. Este doar pentru Hamas și alți teroriști, astfel încât să poată continua să tragă rachete în Israel, să planifice operațiuni, să lanseze teroriști în Israel", a adăugat el.

Luptele pe străzile dens populate din Gaza și în labirintul de tuneluri al Hamas ar putea aduce totuși condiții de joc egale între cele două părți, deoarece ar putea diminua impactul unora dintre avantajele tehnologice ale forțelor israeliene, scrie Associated Press.

„De obicei spun că este ca și cum ai merge pe stradă așteptând să fii lovit cu pumnul în față”, a declarat John Spencer, fost maior al armatei americane și președinte al studiilor de război urban la Modern War Institute din West Point, potrivit AP.

În astfel de situații, cei care se apără „au avut timp să se gândească unde vor fi și există milioane de locații ascunse în care se pot afla. Ei pot alege momentul când să lovească – nu îi poți vedea, dar ei te pot vedea pe tine", a adăugat el. Dar iată care sunt trupele de elită care pot fi trimise să-i elimine pe teroriști în „Metroul“ din Gaza, cum este numit labirintul de tuneluri din enclava palestiniană.

Unitatea Yahalom

O echipă care va fi crucială pentru modul în care se descurcă Israelul în războiul subteran este Unitatea Yahalom, care este specializată în „localizarea și distrugerea” tunelurilor subterane și ascunse, precum și în realizarea misiunilor de sabotaj, potrivit site-ului IDF.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vizitat recent luptătorii Yahalom, cunoscuți ca „nevăstuici”, spunându-le: „Mă bazez pe voi. Poporul Israel se bazează pe voi”, a informat Reuters.

Sayeret Matkal

O altă unitate importantă va fi Sayeret Matkal, „unitatea de colectare a informațiilor pe teren”. Ea desfășoară operațiuni de informații în spatele liniilor inamice și, în mod esențial, desfășoară misiuni de recuperare a ostaticilor. Organizat după modelul SAS-ul britanic, are o istorie bogată de luptă, în Războiul Yom Kippur, dar și în ​​Primul, și în Al Doilea Război din Liban. În cel din urmă, a condus „raiduri în adâncul Libanului”, conform IDF. Este cel mai bine cunoscută pentru rolul său în raidul din 1976 la aeroportul Entebbe din Uganda, când comandourile sale au salvat 100 de israelieni de atacatorii palestinieni.

Shayetet 13

Shayetet 13 este o unitate de comando marină implicată în misiuni terestre, maritime și aeriene. Rolul său include atacarea infrastructurii maritime și a informațiilor inamice.

Unitatea a dat piept cu teroriștii Hamas după atacul din 7 noiembrie când au eliberat un post militar la granița cu Gaza.

Unitatea Shaldag

Shaldag este una dintre „cele mai tari echipe de elită” ale IDF. Are sarcina de a efectua multe operațiuni clasificate care nu sunt aduse la cunoștința publicului.

Imaginile video postate de IDF pe YouTube pe 25 octombrie par să arate soldați din unitate care scot militanți Hamas și salvează oameni în Kibbutz Be'eri.

Unitatea de Comando Duvdevan

Unitatea Duvdevan este specializată în lucrul în „zone civile dens populate”, ceea ce s-ar putea dovedi crucial în Gaza, unde o populație de peste 2 milioane de oameni trăiește într-o fâșie de pământ care are aproximativ 40 de kilometri și aproximativ 13 kilometri lățime cel mai lat punct. Forțele sale lucrează sub acoperire printre populațiile arabe locale, potrivit IDF. Unul dintre specialiștii săi cu înaltă pregătire, Sgt. Itai Bausi, în vârstă de 22 de ani, s-a luptat cu luptătorii Hamas cu mâinile goale la petrecerea din deșert Supernova pe 7 octombrie, înainte de a fi ucis, au declarat martorii, pentru The Times of Israel.

Unitatea Maglan

O altă unitate care operează în teritoriul inamic, rolul Maglan este de a distruge „ținte specifice”. A fost înființată în 1986 ca o unitate de război antitanc, conform IDF.

Unitatea Egoz

Egoz a fost creată special pentru a aborda amenințarea grupului militant libanez Hezbollah, susținut de Iran, cu care Israelul se luptă din ce în ce mai mult în ultimele săptămâni. În ciuda acestui fapt, unitatea lucrează acum în orice regiune folosind războiul de gherilă, dar menține un accent special asupra nordului Israelului.

Trei soldați din unitate au fost uciși în sudul Israelului în timpul atacurilor teroriste din 7 octombrie, a informat The Times of Israel.

Unitatea Oketz

Este echipa K9 a forțelor speciale din Israel. Lucrează în misiuni de combatere a terorismului și de căutare și salvare și a jucat un rol cheie în salvarea a peste 200 de cetățeni israelieni pe 7 octombrie, spun rapoartele. Unitatea a fost creată în 1974 pentru a combate o creștere a atacurilor teroriste asupra Israelului, spune IDF.