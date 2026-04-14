Unde s-au împotmolit negocierile SUA-Iran. Gestul care i-a iritat pe iranieni

Negocierile din weekend între Statele Unite și Iran privind programul nuclear al Teheranului s-au blocat din cauza diferențelor de opinie majore legate de îmbogățirea uraniului, relatează Axios, citând surse.

În cadrul discuțiilor de la Islamabad, oficialii americani au propus ca Iranul să accepte un moratoriu de 20 de ani asupra îmbogățirii uraniului, condiție la care Teheranul a răspuns cu o perioadă mult mai scurtă, „de o singură cifră”, au declarat surse apropiate negocierilor.

Disputa privind dacă Iranul va opri complet îmbogățirea și va renunța la stocul existent de uraniu a devenit principalul obstacol în calea unui acord, au dezvăluit sursele citate de Axios.

Mediatorii din Pakistan, Egipt și Turcia încearcă acum să reducă din divergențele rămase, în speranța obținerii unui acord înainte de încheierea armistițiului, pe 21 aprilie.

„Există un dialog continuu între SUA și Iran și progrese în direcția ajungerii la un acord”, a declarat un oficial american.

Președintele american Donald Trump, încercând să crească presiunea, a anunțat o blocadă împotriva Iranului. Vorbind la Casa Albă luni, Trump a spus că administrația a fost „sunată în această dimineață de persoanele potrivite din Iran... și vor să încheie un acord.”

În negocieri, SUA au insistat asupra unor limitări stricte ale programului nuclear, aspect care a dus negocierile în impas. În special, moratoriul cerut de SUA a fost aspectul cheie ce a făcut obiectul discuțiilor maraton din weekend. „Statele Unite au sugerat minimum 20 de ani, împreună cu tot felul de alte restricții”, a declarat o sursă familiarizată cu discuțiile.

Washingtonul a cerut, de asemenea, ca Iranul să elimine tot uraniul puternic îmbogățit din țară. Negociatorii iranieni au propus, în schimb, un „proces monitorizat de diluare” a acestuia, potrivit surselor.

În ciuda impasului, oficialii iranieni credeau că sunt aproape de o înțelegere preliminară duminică dimineață. A urmat însă conferința de presă a vicepreședintelui JD Vance - în care acesta a acuzat Iranul și a anunțat plecarea delegației americane din Islamabad - iar aceasta i-ar fi luat prin surprindere pe iranieni.

„Iranienii au fost foarte supărați din cauza acelei conferințe de presă”, a declarat o sursă informată.

Negocierile continuă

Un parlamentar iranian implicat în negocieri, Seyyed Mahmoud Nabavian, a confirmat luni că cerințele SUA privind îmbogățirea și stocurile de uraniu au fost principalele motive pentru care nu s-a ajuns la un acord.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Vance l-a informat, într-o convorbire telefonică, că subiectul principal de dispută a fost eliminarea întregului material îmbogățit din Iran și asigurarea că nu va exista îmbogățire „în anii următori, iar acest lucru ar putea însemna decenii.”

Eforturile de a duce înainte negocierile continuă. Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat că mediatorii depun eforturi pentru a soluționa aspectele disputate, în timp ce ministrul egiptean de externe, Badr Abdelatty, este așteptat să viziteze Washingtonul în această săptămână pentru întâlniri cu secretarul de stat Marco Rubio și alți oficiali de rang înalt.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, implicat de asemenea în eforturile de mediere, alături de șeful serviciilor de informații Ibrahim Kalin, încearcă să apropie pozițiile părților

„Pozițiile inițiale sunt întotdeauna oarecum maximaliste. Ulterior, părțile încearcă să găsească un teren comun cu sprijinul mediatorilor. Atâta timp cât există intenția de a ajunge, menține și realiza permanent o încetare a focului. Din ceea ce văd, ambele părți sunt sincere în privința încetării focului”, a declarat Fidan pentru agenția Anadolu.

El a adăugat că Iranul va analiza propunerea SUA în zilele următoare și a sugerat o posibilă prelungire a acordului de încetare a focului cu 45 până la 60 de zile pentru a permite continuarea negocierilor.

„Dacă problema nucleară devine o situație de tip «totul sau nimic», în special în ceea ce privește îmbogățirea uraniului, cred că ne-am putea confrunta cu un obstacol serios. Vom încerca să-l depășim cu sprijinul unor mediatori și al altor țări”, a spus el.