Video JD Vance a ajuns în Pakistan, unde sunt programate negocieri între SUA și Iran. Imagini de la aterizarea vicepreședintelui SUA

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a ajuns sâmbătă, 11 aprilie, în Pakistan, unde sunt programate negocieri între Statele Unite și Iran pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu.

JD Vance, care conduce delegația americană, a fost întâmpinat de puternicul șef al armatei pakistaneze, Asim Munir, și de ministrul de Externe Ishaq Dar la sosirea sa la baza aeriană Nur Khan, lângă Islamabad, scrie Agerpres.

Din delegația SUA mai fac parte emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele liderului de la Casa Albă, Jared Kushner.

Delegația iraniană, condusă de președintele parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, și de ministrul de externe, Abbas Araqchi, a sosit vineri.

Acestea vor fi discuțiile la cel mai înalt nivel dintre SUA și Iran de la Revoluția Islamică din 1979 și primele negocieri oficiale față în față între cele două părți din 2015, când au ajuns la un acord privind programul nuclear al Iranului.

Cu o zi înainte, JD Vance declara că va colabora cu Iran dacă acesta acționează cu „bună credință”, dar avertiza că, dacă „încearcă să păcălească” SUA, nu vor fi receptivi. Vance a declarat, la plecarea sa de la Washington vineri dimineață, că Trump i-a oferit echipei americane „câteva linii directoare destul de clare” pentru discuții.

Un oficial a declarat pentru BBC că Libanul va participa la discuții cu Israel doar dacă există un armistițiu.

Există neclarități privind aplicarea armistițiului dintre SUA și Iran asupra Libanului, iar, între timp, președintele SUA, Donald Trump, critică Teheranul pentru gestionarea strâmtorii Ormuz.