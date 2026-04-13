Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
Șeful agenției maritime a ONU, reacție la ordinul lui Trump: „Nicio ţară nu are dreptul de a bloca strâmtoarea Ormuz”

Şeful agenţiei maritime a ONU a declarat luni că nicio ţară nu are dreptul de a bloca navigaţia în strâmtoarea Ormuz, o rută comercială paralizată de războiul actual între SUA şi Iran.

Strâmtoarea Ormuz FOTO: X
Conform dreptului internaţional, nicio ţară nu are dreptul de a interzice trecerea inofensivă sau libertatea navigaţiei în strâmtorile utilizate pentru tranzitul internaţional”, a declarat secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI), Arsenio Dominguez, într-o conferinţă de presă.

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat luni că va distruge orice ”navă de atac rapidă” iraniană care ar forţa blocada americană impusă navelor ce intră sau ies din porturile şi zonele costiere iraniene, scrie Agerpres.

”Dacă una din aceste nave se apropie indiferent cât de puţin de BLOCADA noastră, ea va fi imediat DISTRUSĂ, potrivit aceluiaşi sistem pe care îl utilizăm contra traficanţilor de droguri pe mare”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Liderul american a ordonat duminică o blocadă navală, fixată pentru luni la ora 14:00 GMT, după eşecul discuţiilor directe dintre cele două ţări în Pakistan.

Traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzitează 20% din producţia mondială de petrol şi gaz natural lichefiat, a fost redus deja cu aproximativ 90% de la începutul conflictului actual, potrivit companiei de date maritime Lloyd's List Intelligence.

