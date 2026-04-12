Duminică, 12 Aprilie 2026
Adevărul
„Două sau trei puncte-cheie” au blocat acordul cu SUA, susține Teheranul

Negocierile dintre Iran și Statele Unite, desfășurate la Islamabad, au eșuat din cauza unor divergențe pe „două sau trei probleme esențiale”, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baqaei.

Delegația iraniană la sosirea la Islamabad/FOTO:X

Într-un interviu acordat televiziunii de stat IRIB, oficialul a precizat că, deși au existat puncte asupra cărora s-a ajuns la un consens, diferențele de viziune pe alte teme au rămas semnificative. Printre acestea se numără și refuzul Teheranului de a oferi garanții ferme privind renunțarea la programul nuclear militar, aspect semnalat anterior de vicepreședintele american JD Vance.

Cu toate că presa de stat iraniană a relatat că nu există, în acest moment, planuri pentru o nouă rundă de negocieri, Baqaei a adoptat un ton mai nuanțat, sugerând că dialogul diplomatic rămâne deschis.

„Nu ar fi trebuit să existe așteptări ca un acord să fie obținut într-o singură sesiune. Nu cred că cineva a avut o astfel de așteptare”, a declarat acesta, subliniind că „diplomația nu se încheie niciodată”.

Oficialul iranian a mai spus că Teheranul va continua contactele cu Pakistanul, mediatorul discuțiilor, precum și cu „alți parteneri din regiune”, fără a preciza însă dacă vor continua negocierile directe cu Washingtonul.

Teheranul nu se grăbește: fără planuri pentru noi negocieri

Potrivit agenției iraniene Fars, apropiată de autoritățile de la Teheran, Iranul nu are în prezent „niciun plan” pentru reluarea negocierilor cu Statele Unite.

Citând o sursă apropiată echipei de negociere, publicația notează că Teheranul nu se află sub presiunea timpului și că nu va modifica situația din Strâmtoarea Ormuz până când Washingtonul nu va accepta un acord considerat „rezonabil”.

Discuțiile-maraton desfășurate peste noapte la Islamabad nu au reușit să ducă la un acord privind încetarea conflictului.

În timp ce vicepreședintele american JD Vance a calificat rezultatul drept „o veste proastă” pentru Iran, fostul vicepreședinte iranian Ataollah Mohajerani a susținut contrariul, afirmând că situația este „și mai nefavorabilă pentru Statele Unite”.

„SUA au propus negocierile, au stabilit un mediator și au acceptat condițiile Iranului pentru discuții, dar au încercat să obțină la masa negocierilor ceea ce nu au reușit pe câmpul de luptă”, a declarat acesta.

Delegația iraniană a părăsit Islamabadul în cursul nopții, potrivit presei de stat.

Pakistanul își menține rolul de mediator între Teheran și Washington

La rândul său, Pakistanul a anunțat că va continua să faciliteze dialogul dintre cele două părți, în ciuda eșecului negocierilor.

Ministrul pakistanez de Externe, Ishaq Dar, a declarat că Islamabadul va rămâne implicat în eforturile de mediere dintre Republica Islamică Iran și Statele Unite.

„Pakistanul a jucat și va continua să joace un rol activ în facilitarea dialogului și angajamentului dintre cele două state”, a transmis acesta, potrivit unui comunicat oficial.

Dar a precizat că, împreună cu șeful armatei, Asim Munir, a contribuit la mai multe runde de negocieri „intense și constructive”, care s-au încheiat duminică dimineață, ora locală.

Totodată, oficialul pakistanez a mulțumit ambelor părți pentru acceptarea unui armistițiu imediat în regiune și pentru participarea la discuțiile de pace organizate la invitația premierului Shehbaz Sharif.

