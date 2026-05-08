Video Un vulcan a erupt în Indonezia: trei persoane au murit, iar altele au rămas blocate pe munte

Trei persoane au murit vineri dimineață, 8 mai, după erupția vulcanului Dukono din Indonezia. De asemenea, peste zece turiști au rămas blocați în apropierea craterului vulcanului.

Printre victime se numără cetățeni din Singapore și un cetățean indonezian, potrivit șefului poliției din insulă și echipelor de salvare. Autoritatea națională de căutare și salvare nu a confirmat încă oficial decesele sau naționalitățile victimelor, scrie CNN.

În momentul erupției, nouă turiști străini și 11 localnici urcau pe munte, a declarat șeful poliției din North Halmahera, Erlichson Pasaribu, pentru Kompas TV.

Până vineri după-amiază, 15 turiști reușiseră să coboare în siguranță. Trupurile celor trei victime se află încă pe munte, însă echipele de intervenție nu le pot recupera din cauza activității vulcanului. Alți doi alpiniști au rămas pe munte și participă la operațiunea de salvare.

„A fost foarte înfricoșător. Am văzut pietre și pietriș alunecând din cauza cutremurelor și le-am spus clienților mei că trebuie să fugim în jos”, a spus un ghid montan, care însoțea doi turiști germani.

Acesta a reușit să se evacueze împreună cu grupul său, însă mulți turiști se aflau încă în apropierea craterului în momentul erupției. El a descris vulcanul ca fiind extrem de activ și a spus că erupțiile au continuat până vineri după-amiază, însoțite de „sunete supersonice”.

Muntele Dukono este unul dintre cei mai activi vulcani din Indonezia, iar autoritățile monitorizau deja o intensificare a activității sale încă de la sfârșitul lunii martie.

Indonezia se află pe „Cercul de Foc al Pacificului”, o zonă cu activitate seismică și vulcanică intensă, unde cutremurele și erupțiile sunt frecvente.

Un membru al Asociației Indoneziene a Experților în Dezastre a atras atenția asupra pericolelor escaladării Muntelui Dukono, spunând despre alpiniștii și influencerii care arată cum urcă pe masiv că videoclipurile lor nu ar trebui considerate un „ghid de siguranță”.

„Publicul îi vede doar pe cei care reușesc să coboare și postează conținut spectaculos, în timp ce pericolele care nu s-au manifestat în acel moment rămân invizibile. Riscul real există și poate apărea oricând”, a declarat acesta, potrivit BBC.