Video Premieră geologică. Un vulcan a erupt pentru prima dată după 12.000 de ani

Vulcanul Hayli Gubbi, situat în nord-estul Etiopiei, a intrat duminică în erupție, o premieră după circa 12.000 de ani, potrivit programului mondial de vulcanism de la Smithsonian Institution.

Vulcanul este situat în regiunea Afarla, la circa 800 de kilometri nord-est de capitala Addis Abeba, în apropierea frontierei cu Eritrea, scrie Agerpres.

Este situat în valea Rift, o zonă afectată de mari perturbări geologice întrucât este situată la intersecţia a două plăci tectonice şi de o intensă activitate vulcanică.

Programul mondial de vulcanism de la Smithsonian Institution a afirmat că nu are cunoştinţă de o erupţie vulcanică la Hayli Gubbi din Holocen, perioadă care a început în urmă cu circa 12.000 de ani şi a durat până la sfârşitul ultimei glaciaţiuni.

Sursa: X / Dr. Fundji Benedict @Fundji3

Simon Carn, vulcanolog şi profesor la Universitatea din Michigan, a confirmat pe Bluesky că Hayli Gubbi „n-a înregistrat nicio erupție în decursul Halocenului.”

Potrivit centrului de observaţie a cenuşii vulcanice din Toulouse (VAAC), Hayli Gubbi, cu o altitudine de 500 de metri, a intrat duminică în erupţie, degajând coloane dense de fum care au ajuns până la o înălţime de 14 kilometri.

Fenomenul a durat mai multe ore şi s-a încheiat duminică.

Sursa: X / Dr. Fundji Benedict @Fundji3

Norul de cenuşă a survolat Yemen, Oman, India, precum şi nordul Pakistanului, potrivit VAAC.

Potrivit unor imagini difuzate pe reţelele de socializare, pe care presa nu le-a putut autentifica, o coloană groasă de fum alb s-a înălţat în urma erupţiei.

Autorităţile nu au comunicat niciun bilanţ uman, dar vulcanul este situat într-o zonă izolată, slab populată.