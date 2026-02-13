search
Dr. Oz, oficial al administrației Trump, apare în documente privind legăturile cu Epstein. Îl invitase la o petrecere de Valentine's Day

Dr. Oz, celebru medic și personalitate media la nivel internațional, a trimis în 2016 o invitație la o petrecere de Ziua Îndrăgostiților către Jeffrey Epstein, potrivit unor documente făcute publice recent de Departamentul american de Justiție.

Dr. Oz a fost gazdă a emisiunii The Dr. Oz Show. FOTO: Getty Images
Potrivit documentelor, e-mailul a fost trimis la 1 februarie 2016, la aproape un deceniu după ce primele acuzații publice de infracțiuni sexuale împotriva lui Epstein au apărut în iulie 2006.

Mesajul, expediat de dr. Mehmet Oz și soția sa, Lisa Oz, avea ca subiect „Sărbătoarea de Valentine's Day a lui Mehmet și Liza Oz” și includea un link către o invitație digitală.

Dr. Oz apare în mod repetat în documentele desecretizate. Într-un alt e-mail, datat 1 ianuarie 2016, trimis de pe un cont pe numele său către Epstein, subiectul este „Dr. Oz”, însă conținutul mesajului este integral cenzurat, relatează Reuters.

De asemenea, numele lui Oz figurează într-un schimb de mesaje din 2012, într-o listă intitulată „lista actualizată pentru mâine seară”, asociată unui eveniment cultural.

Totodată, Dean Ornish, fondatorul Institutului de Cercetare în Medicină Preventivă, l-a invitat pe Epstein la un eveniment organizat în 2014, unde Dr. Oz urma să susțină un discurs. Potrivit documentelor, Epstein nu a participat.

Fără acuzații la adresa lui Oz

Dr. Mehmet Oz nu este acuzat de nicio faptă ilegală în legătură cu cazul Epstein. Department of Health and Human Services nu a răspuns solicitărilor de comentarii privind apariția numelui său în documente, precizează sursa citată.

În vârstă de 65 de ani, Oz a devenit cunoscut publicului larg drept chirurg cardiotoracic și gazdă a emisiunii The Dr. Oz Show, pe care a prezentat-o timp de peste un deceniu. Dr. Oz a devenit administrator al Centers for Medicare & Medicaid Services în actualul mandat al președintelui Donald Trump.

Documente desecretizate la cererea Congresului

În ultimele săptămâni, Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice milioane de documente legate de Epstein, pentru a respecta o lege adoptată de Congres cu sprijinul ambelor partide.

Dosarele oferă noi detalii despre relațiile lui Epstein cu persoane influente din politică, finanțe, mediul de afaceri și cel academic.

Jeffrey Epstein s-a sinucis în 2019, în timp ce se afla în detenție, în așteptarea procesului pentru acuzații de trafic sexual.

2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
