CEO-ul Hermès spune că a refuzat mai multe solicitări de întâlniri cu Jeffrey Epstein: „Era un prădător financiar” și avea „o reputație odioasă”

Directorul general al grupului de lux Hermès, Axel Dumas, a declarat joi că a respins în mod repetat tentativele lui Jeffrey Epstein de a se întâlni cu el, descriindu-l drept un „prădător financiar” care l-ar fi vizat în timpul unei perioade tensionate pentru companie, marcată de conflictul cu gigantul LVMH.

Potrivit documentelor oficiale, Epstein a trimis mai multe emailuri asistentei lui Dumas în anii 2013 și 2014, solicitând întâlniri cu CEO-ul Hermès. De asemenea, Epstein, care s-a sinucis în închisoare în 2019, a contactat compania franceză pentru a cere ca Hermès să îi proiecteze avionul privat, solicitare refuzată de grupul de lux, relatează Reuters.

„Cred că am fost o țintă: eram un CEO tânăr și eram în mijlocul afacerii LVMH. Era un prădător financiar”, a declarat Axel Dumas.

Acesta a subliniat că, la momentul respectiv, Epstein avea deja „o reputație odioasă”, fiind condamnat încă din 2008 la 18 luni de închisoare pentru solicitarea unei prostituate minore.

Dumas a precizat că a fost abordat pentru prima dată de Epstein în 2013, într-un context sensibil pentru Hermès, după ce LVMH acumulase un pachet semnificativ de acțiuni în companie. Grupul LVMH, fondat și condus de Bernard Arnault, cel mai bogat om din Europa, a negat în mod constant că ar fi intenționat o preluare a Hermès.

Șeful Hermès a mai spus că s-a întâlnit o singură dată cu Epstein, în martie 2013, la un eveniment organizat într-un atelier Hermès. Potrivit lui Dumas, Epstein nu figura pe lista invitaților, dar s-ar fi alăturat unui grup din care făceau parte regizorul Woody Allen și soția acestuia. Reuters precizează că nu a putut verifica independent această informație, însă noile documente publicate au oferit numeroase detalii despre legăturile dintre regizor și Epstein.

„După aceea, a încercat de trei ori să se întâlnească cu mine și am refuzat de fiecare dată”, a declarat Dumas. „Nu pot să vă spun exact ce știam despre el sau ce nu, pentru că nu-mi pot aminti ce știam acum 13 ani, dar avea deja o reputație respingătoare”, a adăugat CEO-ul Hermès.

Documentele Departamentului de Justiție al SUA, inclusiv chitanțe pentru achiziții făcute în magazinele Hermès din Paris, arată că Epstein era un admirator al brandului francez. Într-un email adresat propriei asistente, Epstein scria: „Găsește-l pe Axel Dumas la sediul Hermès din Paris”.

Emailurile arată, de asemenea, că asistenta lui Dumas a refuzat politicos invitațiile lui Epstein din noiembrie 2013 și ianuarie 2014, invocând un „angajament anterior” și „o agendă foarte încărcată”.

Hermès este una dintre cele mai valoroase companii din Europa, cu o capitalizare bursieră de aproximativ 271 de miliarde de dolari.