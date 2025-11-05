Jeffrey Epstein, conturi ascunse la Goldman Sachs și HSBC. Ce arată noile documente judiciare

Noi documente judiciare arată că Jeffrey Epstein, fostul finanţist american condamnat pentru trafic sexual, deţinea conturi la băncile Goldman Sachs şi HSBC, alături de alte instituţii financiare majore, relatează Reuters.

Actele au fost desecretizate în procesul intentat băncii JPMorgan Chase de autorităţile din Insulele Virgine Americane, unde Epstein deţinea o reşedinţă.

JPMorgan, instituţia care i-a gestionat finanţele ani la rând, a încheiat colaborarea înainte ca Epstein să fie inculpat, iar ulterior a raportat mai multe tranzacţii suspecte către autorităţile americane de supraveghere financiară (FinCEN).

Documentele indică existenţa unui cont la Goldman Sachs şi a trei conturi la divizia elveţiană de private banking a HSBC, fără detalii despre sume sau operaţiuni.

Potrivit Goldman Sachs, relaţia cu Epstein a fost închisă în 2010, fondurile fiind transferate către alte bănci. Reprezentanţii HSBC au refuzat să comenteze.

Epstein a murit în 2019, în detenţie, în timp ce aştepta să fie judecat pentru trafic de minore. Moartea sa, catalogată oficial drept sinucidere, a stârnit numeroase teorii ale conspiraţiei, alimentate de conexiunile sale cu figuri importante din politică şi finanţe.

Subiectul continuă să fie unul sensibil pentru fostul preşedinte american Donald Trump, care a renunţat la planul de a desecretiza dosarele Departamentului de Justiţie legate de cazul Epstein, decizie criticată inclusiv de susţinători ai săi.

În prezent, Comisia pentru Supraveghere şi Reformă din Camera Reprezentanţilor continuă investigaţiile privind reţelele financiare implicate în cazul Epstein.