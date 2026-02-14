Copil de 7 ani, în stop cardio-respirator după ce a fost lovit de un balot de fân în județul Sibiu

Un copil de şapte ani a intrat, sâmbătă, în stop cardio-respirator, după ce a fost lovit de un balot de fân, în localitatea Ighişu Nou, judeţul Sibiu. Acolo au fost trimise mai mult echipaje de la Ambulanţă, SMURD şi elicopterul SMURD de la Târgu Mureş, iar cadrele medicale continuă manevrele de resuscitare începute de rudele copilului. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs incidentul.

„La data de 14 februarie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că a căzut un balot de fân peste un minor, în localitatea Ighişul Nou. Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Mediaş s-au deplasat cu celeritate la faţa locului, stabilindu-se faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un minor de 7 ani, peste care ar fi căzut un balot de fân”, a transmis IPJ Sibiu.

În urma incidentului, copilul a fost rănit, fiindu-i acordate îngrijiri medicale de către echipajele medicale.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs evenimentul.