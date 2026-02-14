search
Sâmbătă, 14 Februarie 2026
LIVE TEXT Conferința de securitate de la Munchen. Principalele mesaje ale liderilor europeni pentru SUA

Publicat:
Ultima actualizare:

În discursurile ținute în deschiderea Conferinței de securitate de la de la Munchen (MSC), vineri, liderii europeni au transmis un mesaj neechivoc Statelor Unite şi lui Donald Trump, cancelarul german Friedrich Merz îndemnând la o reparare și revigorare a relației transatlantice, iar președinte francez Emmanuel Macron notând că Europa ar trebui luată drept exemplu. Sâmbătă, aliații europeni așteaptă cu mult interes discursul secretarul de stat american Marco Rubio pentru eventuale semnale referitoare la poziţia viitoare a Washingtonului faţă de Europa.

foto epa-efe
foto epa-efe

UPDATE 11.00 Rubio transmite mesajul SUA pentru Europa

Într-un mesaj de unitate, Rubio și-a început discursul subliniind apartenența între SUA și Europa și dând asigurări că soarta continentului european „nu va fi niciodată irelevantă pentru noi”.

A criticat politicile energetice și de migrație ale predecesorilor săi și ale unora dintre liderii occidentali, care, după cum a spus, au lăsat oamenii săraci și „amenință viitorul nostru”.

A fost critic față de Națiunile Unite, susținând că nu au jucat „niciun rol” în rezolvarea conflictelor.

Sub Trump, a spus el, SUA plănuiesc să schimbe această stare de lucruri și speră să aibă aliații europeni de partea lor - „destinul nostru va fi întotdeauna împletit cu al vostru”, a spus Rubio printre aplauze.

SUA intenționează să lucreze alături de aliați- dar această alianță trebuie reparată - „nu ne dorim aliați slabi”, iar SUA nu au niciun interes să fie „administratori politicoși și ordonați ai declinului Occidentului”.

În ceea ce privește securitatea frontierelor, Rubio afirmă că Occidentul poate prospera, dar numai dacă își controlează granițele.

„Aceasta nu este o expresie a xenofobiei”, spune el, ci un „act fundamental” de suveranitate națională.

El spune că problema securității frontierelor este o „amenințare urgentă” la adresa țesăturii societăților noastre și a „supraviețuirii civilizației noastre înseși”.

Rubio abordează apoi comerțul liber, spunând că, în timp ce alte țări au investit în propriile economii, noi - Occidentul - ne-am externalizat din ce în ce mai mult suveranitatea.

El spune că, în timp ce am investit în politici care urmăreau să se dedice unui „cult al climei”, am investit în politici care ne sărăcesc oamenii - în timp ce concurenții noștri investesc în petrol.

Rubio continuă spunând că Occidentul s-a deschis și unui val de migrație în masă fără precedent, care, spune el, ne amenință viitorul.

„Am făcut aceste greșeli împreună,” spune el, adăugând că, împreună, SUA și Europa au acum datoria față de popoarele noastre de a merge mai departe și de a reconstrui.

Sub Trump, spune el, SUA plănuiesc să-și asume sarcina de reînnoire și restaurare.

„Deși suntem pregătiți, dacă este necesar, să o facem singuri, preferăm să o facem împreună cu voi,” spune el, adresându-se liderilor europeni din public.

Facem parte dintr-o singură civilizație - civilizația occidentală, spune el, adăugând că Europa și SUA sunt conectate atât economic, cât și cultural. „Europa trebuie să supraviețuiască.”

Știrea inițială

Guvernele europene încearcă să obțină un angajament ferm din partea Washingtonului față de NATO, în special cu privire la continuarea prezenței trupelor SUA și la persistența umbrelei nucleare americane, scrie Agerpres.

Ian Bremmer, președintele grupului de reflecție Eurasia Group, a spus că se așteaptă ca discursul lui Marco Rubio să fie „dur, dar în general constructiv” în comparație cu cel din 2025 al lui JD Vance.

„Diferența pe care o veți vedea este aceea că Rubio nu îi va jigni gratuit pe europeni”, a subliniat Bremmer

.Subiectele dezbătute la Conferința de Securitate de la Munchen, care se va încheia duminică, includ schimbarea ordinii globale, criza din relațiile transatlantice, războiul din Ucraina și dosarul iranian. 

„Europa a fost defăimată ca fiind o construcţie îmbătrânită, lentă şi fragmentată, retrogradată de istorie, drept o economie suprareglementată şi apatică ce se îndepărtează de inovaţie. drept o societate pradă a unor migraţii barbare care-i compromit tradiţiile preţioase”, a declarat vineri seara, în engleză, preşedintele Emmanuel Macron.

El a cerut încetarea „caricaturizării” Bătrânului Contenent.

Europa este descrisă „în anumite medii ca un continent represiv, pe care cuvântul nu ar fi liber”, a adăugat el, într-un răspuns la discursul agresviv susţinut în urmă cu un an, la aceeaşi tribună, de către vicepreşedintele american J. D. Vance.

„Să reparăm şi să revigorăm împreună încrederea transatlantică”, a declarat înaintea sa, tot în engleză, cancelarul german Friedrich Merz, adresându-se „prietenilor americani” ai Europei, în deschiderea Conferinţei, la care iau parte peste 60 de şefi de stat şi de guverne.

„În era rivalităţii între marile puteri, nici măcar Statele Unite nu sunt suficient de puternice să facă pe cavalerul singuratic”, a avertizat cancelaerul german.

Preşedintele finlandez Alexander Stubb a avut acelaşi discurs.

„Există probleme la care putem lucra cu americanii - NATO, apărarea, tehnologia, mineralele, în cazul nostru spărgătoarele de gheaţă (...). Există, aşadar multe lucruri pe care le putem face, aflându-ne în acelaşi timp în dezacord cordial cu privire la lucruri legate de UE sau instituţii internaţionale, ordinea mondială liberală şi modificările climatice”, a declarat el.

Cancelarul german a anunţat la rândul său că a „început discuţii confidenţiale cu preşedintele francez în subiectul disuasiunii nucleare europene”, că Franţa este singura ţară din Europa, alături de Regatul Unit, care dispune de bomba atomică şi care este în măsură să o furnizeze, potrivit news.ro

Discuţii informale şi reuniuni secrete

„Europa îşi asumă mai mult un rol de leadership în cadrul NATO”, a declarat secretarul general al Alinaţei Nord-Atlantice Mark Rutte, care apreciază că „o Europă puternică într-un NATO puternic înseamnă că legătura transatlantică va fi mai puternică ca niciodată”.

Relaţia „este în mijlocul multor incertitudini. Însă noi avem de clarificat ce vrem pentru noi înşine şi ce avem de făcut. Iar Statele Unite au de clarificat ce sunt pregătite să facă pentru europeni”, a declarat Emmanuel Macron în faţa presei, la sosire.

Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiga a scris pe X că a discutat, la Munchen, cu omologul său chinez Wang Yi „despre eforturile de pace şi rolul important al Chinei în facilitatea sfârşitului conflictului” cu Rusia.

Wang Yi a declarat, la rândul său, că poziţia Beijingului este „constantă (...) de promovare activă a negocierilor de pace”.

Guvernele din Occident şi Kievul acuză China de faptul că furnizează Rusiei o susţinere economică crucială în efortul de război rus, care constă în componente militare destinate industriei ruse a apărării.

Războiul din ucraina, în centrul discuţiilor

„Este bine să ai un parteneriat solid cu americanii”, a declarat în marja Conferinţei preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Însă Europa „are nevoie de o industrie a apărării independentă, foarte puternică (în) parteneriat cu Statele Unite”, a subliniat el. „Este continentul nostru”.

Lideri europeni, inclusiv Friedrich Merz şi Emmanuel Macron, dar şi lideri ai Canadei, NATO şi Uniunii Europene (UE) au participat la o reuniune cu Volodimir Zelenski privind Ucraina.

Secretarul de Stat american Marco Rubio, care a discutat vineri cu omologul său chinez, nu a aprticipat la această reuniune din cauza unei agende încărcate, potrivit unui oficial american.

Emmanuel Macron şi-a exprimat recent dorinţa unei reluări a dialogului cu Vladimir Putin.

Întrebat, la Munchen, despre acest lucru, cancelarul german Friedrich Merz s-a declarat vineri „pregătit să vorbească” şi el cu Rusia, „dacă asta aduce ceva”, dar a observat, la rândul său, că Moscova „nu are încă voinţa unei discuţii serioase”.

Următoarea rundă de negocieri între Rusia, Ucraina şi Statele Unite în căutarea unei soluţii diplomatice la Războul din Ucraina are loc marţi şi miercuri la Geneva, a anunţat Kremlinul.

Emmanuel Macron a subliniat, la Munchen, că Europa trebuie să-şi „definească regulile de coexistenţă” cu Rusia, după ce se ajunge la un acord de pavce.

Iar ţările europene, dacă vor să fie în „poziţie de forţă” în discuţiile cu Rusia în viitor, trebuie să-şi „dezvolte activ” „cutia cu scule” în domeniul apărării, mai ales în privinţa sistemelor de „lovire de precizie în adâncime”, a apreciat el.

Discuţii între Marco Rubio şi Mette Frederiksen

În centrul dezbaterilor, la Munchen, organizatorii au plasat „ordinea internaţională devastată de lovituri violente” şi Groenlanda râvnită de către preşedintele american Donald Trump.

Marco Rubio s-a întâlnit cu premierii danez Mette Frederiksen şi groenlandez Jens-Frederik Nielsen, în cadrul unor discuţii prezentate drept „constructive” de către Frederiksen.

Directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA) Rafael Grossi, de asemenea prezent la Munchen, a apreciat că un acord între agenţia sa şi Iran cu privire la inspecţii în programul nuclear iranian este „absolut posibilă”, dar că trebuie „să se meargă pe sârmă” în vederea avansării dialogului.

