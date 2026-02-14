Satul olimpic a rămas fără prezervative gratuite pentru sportivi, în doar trei zile

Distribuirea de prezervative gratuite în satul olimpic a început încă din 1988, la Jocurile de la Seul, ca măsură de conștientizare privind prevenirea bolilor cu transmitere sexuală. La actuala ediție a Jocurilor Olimpice de Iarnă participă aproape 3.000 de sportivi, comparativ cu aproximativ 10.500 la Jocurile de la Paris din urmă cu doi ani, notează The Guardian.

Guvernatorul regiunii Lombardia, Attilio Fontana, a subliniat că subiectul nu ar trebui să fie o sursă de jenă.

„Da, oferim prezervative gratuite sportivilor din satul olimpic. Dacă acest lucru li se pare ciudat unora, înseamnă că nu cunosc practica olimpică deja consacrată”, a declarat Fontana pe rețelele sociale.

Patinatoarea artistică spaniolă Olivia Smart a postat pe Instagram imagini cu prezervative inscripționate cu logo-ul galben al regiunii Lombardia.

Potrivit publicației La Stampa, organizatorii olimpici nu au fost „deosebit de generoși cu numărul”.

La Jocurile de la Paris, sportivii au primit 300.000 de prezervative, câte două pe zi pentru fiecare, în timp ce la actuala ediție a Jocurilor de Iarnă au fost distribuite mai puțin de 10.000.

„Stocurile s-au terminat în doar trei zile. Ni s-a promis că vor mai veni, dar cine știe când”, a declarat un sportiv anonim.