Sâmbătă, 14 Februarie 2026
Video Lord of the Dance a electrizat Dublinul, în debutul turneului aniversar de 30 de ani. Spectacolul revine în România și se apropie de SOLD-OUT

Dublinul a fost, pe 5 februarie 2026, gazda unui spectacol memorabil semnat Lord of the Dance, producția care a redefinit dansul irlandez modern și care continuă, la trei decenii de la debut, să umple săli din întreaga lume. Fenomenul revine și în România anul acesta, în cadrul turneului aniversar de 30 de ani, cu două spectacole extrem de așteptate: pe 2 aprilie, la Cluj-Napoca, și pe 3 aprilie, la București.

Debutul turneului aniversar de 30 de ani Lord of the Dance, Dublin. FOTO: Adevărul
Revenirea pe scena unde totul a început în 1996 – pe atunci The Point Theatre, dar acum denumită 3Arena – a fost primită cu entuziasm de un public vizibil emoționat să ia parte la un show complet. 

Spectacolul a purtat amprenta creatorului său, Michael Flatley. Înainte ca dansatorii să urce pe scenă, Flatley a apărut în fața publicului, întâmpinat cu un val de aplauze.

„A fost un drum anevoios până la Dublin. Dar încă sunt în picioare. Povestea Lord of the Dance este una despre bine și rău. Iar eu vă promit că binele câștigă întotdeauna”, a spus el, iar spectatorii l-au aclamat.

La începutul show-ului, Michael Flatley a prezentat grupul de dansatori din distribuția originală. Finalul a fost, la rândul său, special: Flatley, ajuns la 67 de ani, a urcat din nou pe scenă și a dansat, provocând o nouă rundă de aplauze. Momentul său poate fi urmărit mai jos. 

În universul Lord of the Dance, totul devine dans: conflictele, întâlnirile, iubirea, confruntările, pierderea sau durerea. Publicul a debordat de energie, iar atmosfera a fost de adevărată sărbătoare.

Debutul turneului aniversar de 30 de ani Lord of the Dance, Dublin. FOTO: Adevărul
Debutul turneului aniversar de 30 de ani Lord of the Dance, Dublin. FOTO: Adevărul

Revenirea în România, în cadrul turneului aniversar de 30 de ani

După succesul de la Dublin, entuziasmul se mută acum și în România. Lord of the Dance revine în 2026, în cadrul turneului aniversar de 30 de ani, cu două spectacole extrem de așteptate: pe 2 aprilie, la BT Arena din Cluj-Napoca, și pe 3 aprilie, la Sala Palatului din București.

Interesul publicului român este uriaș, iar biletele pentru ambele reprezentații sunt aproape sold-out. Cererea a depășit așteptările, confirmând încă o dată legătura specială dintre celebra trupă de dans irlandez și publicul din România. De fiecare dată, show-urile Lord of the Dance au fost primite cu aceeași emoție și energie din partea românilor. Turneul aniversar se anunță deja un nou succes de tip sold-out.

Biletele pentru reprezentațiile din Cluj-Napoca și București sunt disponibile pe iabilet.ro și getin.ro, iar organizatorii anunță că mai sunt foarte puține locuri disponibile.

Un fenomen global început la Dublin

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul lui Michael Flatley, spectacolul Lord of the Dance a debutat oficial pe 2 iulie 1996, la Dublin, și a devenit rapid un fenomen internațional.

În martie 1997, America a fost cucerită de show, cu 13 reprezentații consecutive sold-out în New York. Un an mai târziu, Lord of the Dance stabilea un record istoric la Wembley Arena, cu 21 de spectacole consecutive cu casa închisă.

image
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape?
image
„În loc de case, investesc în amintirile copiilor mei”. Răzvan Pascu, influencer în turism, a vizitat alături de familia sa peste 60 de țări

image
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime

image
Valentine’s Day, romantism sau stres? Ce ascund așteptările exagerate?

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!