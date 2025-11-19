Un feribot cu peste 260 de pasageri la bord a eșuat în Coreea de Sud, după ce s-a lovit de o insulă stâncoasă. Cinci persoane au fost rănite

Un feribot sud-coreean cu aproape 270 de persoane la bord a eșuat în apropiere de Jindo, în sud-vestul Coreei de Sud. Autoritățile au declanșat o amplă operațiune de salvare, mobilizând toate resursele disponibile pentru a preveni o posibilă tragedie.

Accident naval deosebit de grav miercuri, 19 noiembrie, când un feribot de pasageri sud-coreean, la bordul căruia se aflau 267 de persoane, călători și membri ai echipajului, a eșuat în largul extremității sud-vestice a Peninsulei Coreene. Garda de Coastă a anunțat demararea unei operațiuni de salvare de amploare, pentru a evacua toate persoanele în siguranță, informează Reuters.

Feribotul, cu o capacitate de 26.000 de tone, efectua o cursă regulată între insula turistică Jeju și portul Mokpo.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung, aflat într-o vizită în Orientul Mijlociu, a ordonat intervenția rapidă a echipelor de salvare pentru a evita producerea unor victime, iar Garda de Coastă a transmis ulterior că au fost mobilizate toate resursele disponibile, precizând că nava nu a luat apă şi că cinci persoane au suferit răni ușoare în urma impactului

Potrivit unui oficial al Gărzii de Coastă, ambarcațiunea s-ar fi izbit de o insuliță stâncoasă în apropierea orașului Jindo..

Imagini video surprinse la bord arată pasagerii purtând veste de salvare în aşteptarea bărcilor de intervenție.

Cauza incidentului rămâne încă necunoscută, dar potrivit rapoartealor de la faţa locului condiţiile meteo sunt excluse, deoarece vizibilitatea era bună, iar vântul bătea slab.

Zona în care s-a produs incidentul se află în apropierea locului unde, în 2014, s-a scufundat feribotul Sewol, tragedie soldată cu peste 300 de morți.

Acesta a fost unul dintre cele mai grave dezastre din istoria țării, în care au murit peste 300 de persoane, în majoritate elevi care se îndreptau spre Jeju pentru o excursie școlară.

Feribotul Sewol, care plecase din portul Incheon, s-a dovedit ulterior a fi supraîncărcat cu marfă și modificat ilegal pentru a transporta mai mult decât capacitatea sa oficială. În timpul navigației, nava a virat prea brusc, ceea ce a provocat înclinarea rapidă și, în final, răsturnarea ei pe o parte.

Multe dintre victime au fost găsite în cabinele lor, unde echipajul le spusese să aștepte, în timp ce căpitanul și unii membri ai echipajului au fost luați la bordul primelor nave ale pazei de coastă care au ajuns la fața locului.