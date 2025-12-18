search
Joi, 18 Decembrie 2025
Divorț declanșat de un videoclip postat pe Facebook. O femeie și-a prins soțul cu amanta într-un restaurant

Un videoclip de promovare realizat de un restaurant din Italia a dus la destrămarea unei căsnicii, după ce soția unui bărbat a descoperit, din întâmplare, că soțul ei avea o relație extraconjugală. Acesta a fost surprins în filmare alături de amanta lui, luând liniștiți masa.

Bărbatul infidel a apelat la Asociația italiană pentru drepturile consumatorilor. FOTO: Pixabay

Bărbatul îi spusese soției că participă la o cină de afaceri, însă, în realitate, ieșise la restaurant cu o altă femeie. Momentul a fost surprins într-un videoclip de promovare filmat în local și ulterior publicat pe rețelele de socializare ale restaurantului. În imagini, acesta apărea la masă alături de femeia respectivă, potrivit publicației La Repubblica.

Soția bărbatului a recunoscut imediat persoana din videoclip, iar descoperirea a declanșat o criză în interiorul familiei sale, care s-a încheiat cu divorțul și plecarea bărbatului din casă.

Cazul s-a întâmplat în orașul Catania și a fost făcut public de Codacons, Asociația italiană pentru drepturile consumatorilor, instituție la care bărbatul a apelat, susținând că a fost filmat fără știrea și consimțământul său.

Organizația analizează acum circumstanțele atât în cadrul unor proceduri civile, cât și în fața Autorității italiene pentru protecția datelor, pentru a stabili eventuala răspundere a restaurantului și pentru a obține despăgubiri pentru prejudiciile suferite.

Acesta a subliniat că legislația privind protecția datelor impune obligații clare operatorilor care prelucrează date cu caracter personal, mai ales atunci când conținutul publicat permite identificarea directă a persoanelor.

„Este inacceptabil ca un restaurant să filmeze clienții fără consimțământul lor clar și să distribuie imaginile pe rețelele sociale, expunând oamenii la consecințe imprevizibile. Legislația privind confidențialitatea impune obligații specifice celor care prelucrează datele cu caracter personal, în special atunci când se face public vreun conținut care permite identificarea directă a persoanelor vizate. În acest caz, publicarea videoclipului a provocat o ruptură familială și a afectat semnificativ viața privată a cetățeanului, făcând necesară determinarea răspunderii unității și obținerea unor despăgubiri proporționale cu cu daunele suferite”, a declarat Francesco Tanasi, jurist și secretar național al Codacons.

