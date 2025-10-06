search
Pieţele cripto au atins un nivel record. Investitorii se așteaptă ca FED să reducă dobânda

0
0
Publicat:

Pieţele cripto au atins un nivel record de 4,24 trilioane de dolari în capitalizarea de piaţă, pe măsură ce investitorii şi-au intensificat convingerea că Rezerva Federală va reduce în continuare ratele dobânzilor la următoarea reuniune din 29 octombrie, în urma datelor privind ocuparea forţei de muncă din SUA, care au fost mai slabe decât aşteptările pieţelor.

criptomonede adevarul jpeg

Deşi actuala situaţie de blocaj bugetar a Guvernului a împiedicat publicarea principalului raport privind salariile din sectorul non-agricol, am văzut cifrele sondajului ADP, care oferă o măsură a schimbărilor locurilor de muncă în sectorul privat, ratând cu mult previziunile. S-a înregistrat o scădere de 32.000 de locuri de muncă, în timp ce analiştii anticipaseră o creştere de 50.000. ETF-urile bitcoin de tip spot au înregistrat intrări nete de 3,24 miliarde de dolari săptămâna trecută, a doua săptămână cu cele mai mari intrări din istorie, contribuind la propulsarea preţului bitcoin la un nou maxim istoric de 125.736 de dolari. În mod similar, ETF-urile ethereum de tip spot au înregistrat, de asemenea, intrări puternice. Acum că am intrat în luna octombrie, supranumită 'Uptober' în comunitatea cripto, deoarece a fost întotdeauna o lună în care pieţele cripto au înregistrat performanţe puternice, şi având în vedere anticiparea unor noi reduceri de dobândă, există toate şansele ca trendul de creştere să continue şi să se înregistreze noi maxime istorice pentru bitcoin, ethereum şi alte criptoactive cu capitalizare mare înainte de sfârşitul lunii", afirmă Simon Peters, analistul platformei de investiţii eToro pentru piaţa criptoactivelor.

ZCash (ZEC) a avut una dintre cele mai mari performanţe din această săptămână, cu o creştere de 150%, respectiv de la 60 dolari la 160 dolari, cel mai înalt nivel din ultimii trei ani, după ce compania de gestionare a criptoactivelor Grayscale a lansat Zcash Trust, permiţând expunerea la ZEC a capitalului instituţional şi acreditat fără a fi necesar ca acesta să îl deţină şi să îl gestioneze direct.

Capitalizarea totală a pieţei de monede stabile (stablecoin), tokenuri a căror valoare este legată de cea a unui alt activ - de obicei dolarul american, a depăşit pentru prima dată 300 de miliarde de dolari, atingând un nou record istoric pentru acest sector. USDT de la Tether conduce clasamentul cu o capitalizare de piaţă de 176 de miliarde de dolari, reprezentând 58% din total. Urmează USDC de la Circle, cu 74 de miliarde de dolari.

Stablecoin-urile pot acţiona ca un refugiu în spaţiul cripto şi ca un mijloc de a păstra valori fără a recurge la moneda tradiţională. De asemenea, sunt utilizate pe scară largă în domeniul cripto pentru lichiditate, tranzacţionare, împrumuturi şi efectuarea de plăţi, menţionează analistul eToro.

„Un raport recent al Trezoreriei SUA a indicat că piaţa stablecoin ar putea creşte până la 2 trilioane de dolari până la sfârşitul anului 2028, ceea ce ar putea aduce beneficii majore companiilor care le operează şi le emit", conform analizei.

Economie

