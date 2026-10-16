Un bărbat fără adăpost din Turcia l-a insultat pe Erdogan pentru a ajunge la închisoare. „Nu aveam unde să merg”

Un bărbat de 66 de ani, fără adăpost, din sudul Turciei, ar fi recurs la o metodă neobișnuită pentru a avea parte de hrană și un loc unde să doarmă: l-a insultat pe președintele Recep Tayyip Erdogan, sperând să fie încarcerat.

Un bărbat fără adăpost din Turcia l-a insultat pe Erdogan pentru a ajunge la închisoare. Foto: Arhivă

Bărbatul a fost reținut în orașul Alanya, din provincia Antalya, pentru insultarea președintelui Republicii. Potrivit publicației turcești Sozcu, acesta le-ar fi explicat autorităților că situația sa materială l-a împins să recurgă la acest gest, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Nu am niciun loc unde să merg. Dormeam în gropi de gunoi. De aceea am ajuns aici”, ar fi declarat bărbatul în timpul audierilor.

Acesta mai fusese reținut de trei ori, însă fusese eliberat de fiecare dată. A patra încercare s-a încheiat cu o nouă reținere.

Numărul anchetelor și proceselor pentru insultarea președintelui a crescut considerabil în Turcia după trecerea la sistemul prezidențial, în 2018.

Conform statisticilor Ministerului Justiției, între 2016 și sfârșitul anului 2025 au fost deschise aproximativ 83.000 de anchete pentru infracțiuni încadrate la categoria „infracțiuni împotriva simbolurilor suveranității statului și demnității organelor sale”, care include și insultarea șefului statului.

Publicația Sozcu, apropiată de opoziție, remarcă o creștere puternică a numărului acestor cazuri în timpul președinției lui Recep Tayyip Erdogan. Printre persoanele vizate de astfel de acuzații se numără jurnaliști, activiști, politicieni și utilizatori ai rețelelor sociale.

În Turcia, insultarea președintelui este o infracțiune pedepsită cu închisoare de la unu la patru ani.