Un armistiţiu în Ucraina şi escaladarea situaţiei din Sudan, pe agenda liderilor statelor G7. Ce subiecte sensibile au fost evitate la summitul din Canada

Miniștrii de externe ai statelor G7 au făcut apel la un armistițiu urgent în Ucraina și la detensionarea situației din Sudan. În timpul reuniunii desfășurate în Canada, participanții au evitat însă abordarea a două subiecte sensibile pentru situaţia geopolitică.

Liderii statelor care formează G7 au transmis miercuri, 12 noiembrie, un apel ferm pentru instaurarea unui armistițiu urgent în Ucraina, după mai bine de trei ani de conflict, subliniind nevoia unei soluții diplomatice, fără înăsprirea tonului față de Rusia. Totodată, ei au avertizat asupra agravării conflictului din Sudan, considerat în prezent una dintre cele mai grave crize umanitare din lume, relatează Agerprs citând agenţiile internaţionale.

„Am reiterat că este nevoie urgentă de un armistiţiu”, au declarat miniştrii de externe ai Statelor Unite, Franţei, Canadei, Italiei, Germaniei, Regatului Unit şi Japoniei în comunicatul lor final, la încheierea unei reuniuni de două zile care s-a desfăşurat la Niagara, în Canada.

„Graniţele internaţionale nu trebuie modificate prin forţă”, au adăugat aceștia, reafirmând „sprijinul neclintit pentru Ucraina și suveranitatea acesteia”.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, invitat la întâlnire, a subliniat dorința Kievului de a încheia conflictul cât mai curând posibil. „Ucraina vrea ca războiul să se încheie cât mai repede posibil”, a declarat acesta, cerând țărilor G7 să continue investițiile în producția de rachete, drone și în apărarea aeriană pentru Ucraina, potrivit Agerpres.

Vă reamintim că gazda reuniunii, Canada, a anunțat recent noi sancțiuni împotriva Moscovei, într-un moment în care atacurile rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene s-au intensificat, pe fondul apropierii iernii, în timp ce, luna trecută, Donald Trump a introdus sancțiuni împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil, criticându-l pe Putin pentru „refuzul său de a pune capăt conflictului”.

La reuniunea de la Niagara, a doua din acest an pentru miniștrii de externe ai G7, au fost invitaţi şi reprezentanți din Africa de Sud, Australia, Brazilia, India, Mexic, Coreea de Sud și Arabia Saudită şi o mare parte a discuțiilor s-a concentrat asupra crizei umanitare din Sudan, unde luptele dintre armată și gruparea paramilitară Forțele de Sprijin Rapid (RSF) s-au intensificat.

Conflictul din Sudan, izbucnit în aprilie 2023, a provocat zeci de mii de morți, a dus la strămutarea a aproape 12 milioane de persoane și a declanșat cea mai gravă criză umanitară actuală, potrivit ONU.

În acest context, secretarul de stat american Marco Rubio a cerut oprirea furnizării de arme către RSF.

„Trebuie făcut ceva pentru a opri transporturile de arme şi sprijinul de care beneficiază RSF pe măsură ce îşi continuă avansurile”, a declarat el.

Temele sensibile care au fost ocolite

În ciuda agendei încărcate, două teme extrem de sensibile au fost evitate, potrivit participanților: situația din Venezuela și disputa comercială dintre Canada și Statele Unite.

La finalul reuniunii, Marco Rubio a confirmat că „aliaţii din G7 nu au discutat cu el problema venezueleană”.

Subiectul a fost evitat, deşi, cu o doar zi înainte, ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, își exprimase îngrijorarea cu privire la operațiunile militare americane din Caraibe, după o serie de atacuri asupra navelor suspectate de trafic de droguri, soldate cu 76 de morți, în lipsa unor dovezi publice.

O a doua temă sensibilă o reprezintă relațiile comerciale tensionate dintre Canada și SUA, mai ales după ce, deși iniţial ambele părți s-au arătat dispuse să reia dialogul, președintele Donald Trump a anunțat la sfârșitul lunii octombrie încetarea discuțiilor, iritat de o reclamă canadiană privind tarifele vamale.

Ministrul canadian al Apărării, Anita Anand, a declarat că „nu este responsabilă de acest dosar” și că discuțiile sale cu Marco Rubio au vizat doar cooperarea pe teme de securitate.