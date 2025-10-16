Ucraina cere acces la activele rusești înghețate pentru acoperirea deficitului bugetar, începând din 2026

Ministrul ucrainean de finanțe Serghei Marcenko le-a cerut miniștrilor de finanțe ai Grupului celor Șapte (G7) să pună la dispoziția Ucrainei rezervele bancare rusești imobilizate, începând de la începutul anului 2026, în cadrul unei întâlniri desfășurate pe 15 octombrie la Washington, D.C.

Aproximativ 300 de miliarde de dolari din rezervele valutare ale băncii centrale a Rusiei au fost blocate în 2022, după declanșarea invaziei pe scară largă asupra Ucrainei.

Comisia Europeană lucrează în prezent la o inițiativă de „împrumut pentru reparații”, care ar împrumuta Kievului 140 de miliarde de euro din aceste active. Potrivit lui Marcenko, Ucraina se confruntă cu un deficit de finanțare de 60 de miliarde de dolari pentru anii 2026 și 2027.

El și-a exprimat recunoștința față de Comisia Europeană pentru eforturile depuse în elaborarea mecanismului și a spus că împrumutul ar trebui să fie instrumentul principal pentru acoperirea necesităților financiare ale Ucrainei în perioada 2026–2027.

„Este important ca acest instrument să fie necondiționat pentru Ucraina și flexibil în stabilirea modului de alocare a fondurilor”, se arată într-o declarație a Ministerului de Finanțe, citată de Kyiv Independent.

Marcenko se află în această săptămână la Washington împreună cu o delegație ucraineană care o include și pe premierul Iulia Svirîdenko, pentru întâlniri la nivel înalt și pentru reuniunea anuală a Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional (FMI).

Liderii europeni încearcă să obțină sprijinul Belgiei înaintea unei reuniuni decisive a șefilor de stat și de guvern de la Bruxelles, programată pentru săptămâna viitoare. Premierul belgian De Wever și-a exprimat opoziția față de acest plan, invocând riscuri juridice.

Aproximativ două treimi din activele imobilizate sunt deținute de instituția financiară Euroclear, cu sediul în Belgia.

Continuarea războiului și intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene sunt principalele motive pentru care țara are nevoie de finanțare. Ucraina își cheltuiește cea mai mare parte a veniturilor fiscale interne pentru apărare și securitate.

La întâlnirea din 15 octombrie au participat și guvernatorii băncilor centrale ale țărilor membre G7, precum și conducerea FMI, a Băncii Mondiale și a Comisiei Europene.

Premierul britanic Keir Starmer și-a semnalat recent disponibilitatea de a participa la un împrumut de reparații. Se estimează că Regatul Unit deține în jur de 25 de miliarde de lire sterline în active imobilizate.

În declarația sa, Marcenko a prezentat și îmbunătățirea situației bugetare a Ucrainei.

„Veniturile interne ale bugetului sunt în creștere. În 2025, acoperirea cheltuielilor bugetare prin venituri interne a crescut cu 11% față de 2024. Veniturile fiscale au o dinamică pozitivă și este de așteptat să ajungă la aproximativ 37,2% din PIB în 2026”, a spus el.

El a adăugat că bugetul pentru anul viitor este elaborat pornind de la premisa că războiul va continua.