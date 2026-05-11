Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
SUA și Ucraina au discutat despre posibile formate de discuții Putin-Zelenski. Președintele ucrainean: „L-am forțat puțin”

Război în Ucraina
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că în cadrul discuțiilor recente purtate în Statele Unite au fost analizate posibile formate de întâlniri și negocieri la nivel de lideri pentru încheierea războiului din Ucraina. Totodată, în discursul cotidian adresat ucrainenilor, acesta a spus că președintele rus Vladimir Putin pare în sfârșit pregătit să negocieze în mod real după ce Kievul i-a forțat mâna, relatează presa ucraineană.

Poster cu o femeie-soldat în Kiev FOTO Profimedia
Potrivit lui Zelenski, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei și principalul negociator ucrainean, Rustem Umerov, l-a informat despre rezultatele întâlnirilor pe care le-a avut în SUA cu reprezentanții administrației Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, relatează RBC Ucraina.

Liderul ucrainean a subliniat că Statele Unite continuă să fie implicate în eforturile diplomatice și acționează inclusiv ca mediator în problema schimbului de prizonieri între Ucraina și Rusia.

„Contactele continuă la nivelul corespunzător pentru a definitiva configurația schimbului. Listele au fost transmise și ne așteptăm ca partea americană să joace un rol activ în implementarea acestui acord”, a declarat Zelenski.

În paralel, Umerov a prezentat și progresele privind programul de cooperare internațională în domeniul tehnologiei dronelor. Potrivit președintelui ucrainean, aproximativ 20 de state sunt implicate în diferite etape ale proiectului, iar patru acorduri au fost deja semnate.

Primele contracte în baza acestor înțelegeri sunt în pregătire, iar Ucraina începe deja să vadă rezultate, inclusiv în domeniul securității energetice și al aprovizionării cu combustibil. Zelenski a mai spus că Kievul pregătește extinderea cooperării cu noi regiuni ale lumii.

Prioritățile delegației ucrainene la Washington

Înaintea vizitei delegației ucrainene la Washington, Zelenski i-a transmis lui Umerov trei priorități clare pentru discuțiile cu partea americană: coordonarea pașilor pentru obținerea unei păci juste, consolidarea sprijinului militar și soluționarea problemelor umanitare, inclusiv eliberarea prizonierilor.

Președintele ucrainean a anunțat că Ucraina se pregătește pentru o nouă etapă a comunicării diplomatice și că reprezentanți ai administrației Donald Trump ar urma să viziteze Kievul undeva între sfârșitul lui mai și începutul lui iunie.

De asemenea, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Washingtonul este pregătit să continue rolul de mediator în procesul de pace, însă nu dorește să participe la negocieri fără perspective reale de încheiere a conflictului.

Zelenski: „Putin este pregătit pentru întâlniri reale”

În discursul său nocturn din 10 mai, Zelenski a afirmat că liderul rus Vladimir Putin este „în sfârșit pregătit pentru întâlniri reale” și că trebuie identificat un format pentru astfel de discuții, în vederea încheierii războiului.

„Acum, Putin însuși spune că este în sfârșit pregătit pentru întâlniri reale. L-am forțat puțin și ne-am pregătit pentru eventuale întâlniri, așa că trebuie să găsim un format. Trebuie să punem capăt acestui război și să garantăm securitatea în mod fiabil”, a spus Zelenski.

Anterior, Putin declarase că o eventuală întâlnire cu Zelenski ar putea avea loc chiar și într-o țară terță, însă doar în condițiile încheierii unui acord de pace pe termen lung.

„Ne-am putea întâlni și într-o țară terță, dar numai după ce se va ajunge la acorduri finale privind un tratat de pace, care trebuie formulat într-o perspectivă istorică pe termen lung [...]. Aceasta ar trebui să fie punctul final”, a declarat liderul rus.

La rândul său, ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a precizat că Ucraina este dispusă să accepte orice locație pentru o posibilă întâlnire Zelenski-Putin, cu excepția Rusiei și Belarusului.

