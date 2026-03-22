Nouă migranți egipteni, dintre care opt copii, au fost găsiți ascunși într-un camion pe Autostrada A1

Opt copii însoțiți de un adult, toți migranți egipteni, au fost depistați de jandarmii ascunși într-un camion, pe Autostrada A1, aceștia intrând în România fără forme legale, a informat, sâmbătă, Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Dâmbovița.

Potrivit sursei citate, jandarmii aflaţi în misiune au fost sesizaţi în cursul zilei de către un şofer staţionat într-o benzinărie de pe Autostrada A1 Bucureşti-Piteşti cu privire la faptul că dintr-un autocamion se aud zgomote suspecte, transmite Agerpres.

"Jandarmii au intervenit prompt şi au solicitat deschiderea semiremorcii ansamblului de autovehicule. Acolo unde au depistat nouă persoane, care nu cunoșteau limba română. În urma verificărilor a reieşit faptul că cetăţenii, un adult şi opt copii minori, sunt de origine egipteană. Aceştia au relatat că au intrat în ţară fără forme legale, iar asupra lor nu au fost găsite documente de identitate sau sume de bani", arată un comunicat al IJJ Dâmboviţa.

În cauză au fost întocmite actele de sesizare pentru trafic de migranţi, acestea fiind înaintate poliţiştilor pentru continuarea cercetărilor şi aplicarea măsurilor legale.