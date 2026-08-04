Turcia cere Rusiei și Ucrainei să asigure siguranța navigației în Marea Neagră după ce două nave comerciale au fost atacate

Turcia a făcut apel la Rusia și Ucraina să ia măsuri pentru protejarea navigației în Marea Neagră, după ce două navă comerciale aflată în apropierea portului rus Novorossiisk a fost avariată în urma unui atac cu drone, iar mai mulți membri ai echipajului au fost răniți, relatează Reuters.

Potrivit platformei MarineTraffic, navele implicate, Yasar și Nadezhda, navighează sub pavilionul statelor Panama și Camerun, însă sunt deținute de companii din Turcia. Incidentul vine în contextul în care atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră s-au intensificat în ultimele săptămâni, pe fondul războiului dintre Rusia și Ucraina.

Ministerul turc al Afacerilor Externe a declarat că este „profund îngrijorat” de atacurile asupra navelor civile din Marea Neagră și a cerut părților implicate să adopte măsuri pentru prevenirea unor incidente similare.

„În pofida avertismentelor noastre repetate, atacurile asupra navelor civile continuă. Urmărim îndeaproape situația cetățenilor noștri”, a transmis ministerul într-un comunicat.

Potrivit publicației Hürriyet Daily News, unul dintre cargourile, care se îndrepta spre Turcia, a fost lovit de o dronă în apropierea coastei ruse a Mării Negre. Toți cei 22 de membri ai echipajului au fost evacuați, iar trei dintre aceștia ar fi suferit răni grave.

Direcția Generală pentru Afaceri Maritime din Turcia a precizat că 13 membri ai echipajului sunt cetățeni turci.

Conform evaluărilor preliminare, atacul a provocat avarii în zona provei și în compartimentele de locuit ale navei, iar la bord a izbucnit un incendiu.

Autoritățile turce nu au atribuit responsabilitatea pentru atac și nu au precizat cine ar fi lansat drona.

Incidentul are loc pe fondul riscurilor persistente pentru transportul maritim în Marea Neagră, unde nave comerciale au fost afectate în repetate rânduri de ostilitățile dintre Rusia și Ucraina.

În mai, autoritățile ucrainene au acuzat Rusia că a lovit intenționat o navă comercială turcă care plecase dintr-un port din regiunea Odesa către Turcia, incident în urma căruia a izbucnit un incendiu la bord.

În decembrie 2025, Ministerul turc al Afacerilor Externe și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea după avarierea unei nave aparținând unei companii turce în portul ucrainean Ciornomorsk. La acea dată, Ankara a convocat reprezentanți ai ambasadelor Rusiei și Ucrainei pentru a-și exprima preocuparea față de seria de incidente care au afectat transportul maritim în Marea Neagră.