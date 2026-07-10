Ce au făcut liderii europeni cu revolverele primite cadou de la Erdogan la Summitul NATO de la Ankara

Cadoul oferit de președintele turc Recep Tayyip Erdogan la finalul summitului NATO de la Ankara i-a luat prin surprindere pe liderii occidentali. Revolverele personalizate, însoțite de muniție reală, au fost predate poliției, dezactivate sau donate muzeelor. Și președintele României, Nicușor Dan, a primit o astfel de armă, însă autoritățile române au decis ce se va întâmpla cu aceasta.

Cadoul oferit de Erdogan i-a pus în dificultate pe mai mulți lideri occidentali, care au ales soluții diferite pentru gestionarea armelor.

Premierul Belgiei, Bart De Wever, a predat revolverul poliției imediat după aterizarea la Bruxelles.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a lăsat arma în custodia autorităților aeroportuare până la finalizarea formalităților vamale, iar un consilier a dat asigurări că „cu siguranță, nimeni nu va trage cu ea”.

Premierii din Țările de Jos și Suedia au trimis revolverele la ambasadele din Ankara, iar în cazul liderului olandez arma urmează să fie dezactivată.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intenționează să doneze revolverul unui muzeu militar, iar premierul Greciei vrea să îl expună la Muzeul Războiului din Atena.

Premierul canadian Mark Carney a glumit pe seama situației, afirmând că sticla de sirop de arțar pe care a oferit-o el drept cadou „părea cam modestă” în comparație cu revolverul primit de la Erdogan și a precizat că arma sa va fi dezactivată și ar putea ajunge la Muzeul Național al Războiului din Canada.

Ce a făcut Nicușor Dan cu revolverul primit cadou

Președintele Nicușor Dan se numără printre liderii NATO care au primit un cadou neobișnuit din partea președintelui turc Recep Tayyip Erdogan la finalul summitului desfășurat la Ankara: un revolver personalizat, însoțit de muniție și de documentele necesare pentru transport și deținere.

Potrivit Administrației Prezidențiale, arma a fost însoțită de documente care atestă proveniența acesteia și de licența de export emisă de Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia.

Imediat după ceremonie, revolverul a fost preluat de echipa de protecție a președintelui pentru verificările de securitate.

Ulterior, arma a fost înregistrată în evidențele Administrației Prezidențiale și va fi păstrată de Serviciul de Protecție și Pază (SPP), în baza unei convenții încheiate între cele două instituții și cu respectarea legislației privind regimul armelor și munițiilor.

Cadoul oferit de liderul turc face parte din strategia Ankarei de promovare a industriei naționale de apărare. Revolverul este un model Gumusay calibru .357 Magnum, produs de compania turcă MKE și personalizat cu numele fiecărui lider participant la summit.