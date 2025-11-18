Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni rezoluţia susţinută de Statele Unite privind planul de pace al preşedintelui american Donald Trump pentru Fâşia Gaza, care prevede trimiterea unei forţe internaţionale. În timp ce majoritatea statelor au votat în favoarea textului, Hamas condamnă măsura, afirmând că aceasta ignoră drepturile palestinienilor.

Consiliul de Securitate al ONU a aprobat luni planul de pace propus de preşedintele american Donald Trump pentru Fâşia Gaza. Documentul include desfăşurarea unei forţe internaţionale menite să stabilizeze zona după armistiţiul instituit în octombrie.

Din cei 15 membri ai Consiliului, 13 au votat în favoarea rezoluţiei. Rusia şi China s-au abţinut. Ambasadorul american la Naţiunile Unite, Mike Waltz, a descris textul ca fiind „istoric şi constructiv”.

Rezoluţia SUA, negociată şi modificată de mai multe ori în ultimele săptămâni, susţine planul care a dus, la 10 octombrie, la instaurarea unui armistiţiu fragil între Israel şi Hamas, după doi ani de conflict intens marcat de atacul sângeros comis de mişcarea islamistă palestiniană la 7 octombrie 2023.

Reacţia Hamas: „O tutelă internaţională asupra Fâşiei Gaza”

La scurt timp după vot, Hamas a criticat dur decizia Consiliului. Mişcarea islamistă susţine că rezoluţia „nu răspunde exigenţelor şi drepturilor politice şi umane” ale poporului palestinian.

„Rezoluţia impune un mecanism internaţional de tutelă asupra Fâşiei Gaza, ceea ce poporul nostru, forţele sale şi grupurile sale componente resping, şi impune un mecanism care vizează atingerea obiectivelor Israelului”, a transmis Hamas într-un comunicat oficial, potrivit Agerpres.

Criticile vizează în mod special planul de înfiinţare a unei forţe internaţionale, ale cărei atribuţii includ „dezarmarea” grupurilor palestiniene din Gaza, subiect considerat inacceptabil de organizaţie.

Armistiţiu fragil, tensiuni puternice

Planul aprobat de ONU se bazează pe armistiţiul instaurat la 10 octombrie, un acord considerat esenţial de Washington pentru evitarea reizbucnirii violenţelor. Statele Unite au avertizat în timpul negocierilor că blocarea rezoluţiei ar putea duce la „un nou război” în regiune.

În timp ce ONU încearcă să impună un cadru internaţional pentru stabilizarea Fâşiei Gaza, respingerea fermă din partea Hamas anunţă un drum dificil pentru implementarea planului.