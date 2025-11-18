search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video ONU aprobă o forță internațională în Gaza, la propunerea lui Trump. Hamas respinge rezoluția: „Nu răspunde exigențelor poporului palestinian”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni rezoluţia susţinută de Statele Unite privind planul de pace al preşedintelui american Donald Trump pentru Fâşia Gaza, care prevede trimiterea unei forţe internaţionale. În timp ce majoritatea statelor au votat în favoarea textului, Hamas condamnă măsura, afirmând că aceasta ignoră drepturile palestinienilor.

Consiliul de Securitate al ONU aprobă o forţă internaţională în Gaza FOTO: Profimedia
Consiliul de Securitate al ONU aprobă o forţă internaţională în Gaza FOTO: Profimedia

Consiliul de Securitate al ONU a aprobat luni planul de pace propus de preşedintele american Donald Trump pentru Fâşia Gaza. Documentul include desfăşurarea unei forţe internaţionale menite să stabilizeze zona după armistiţiul instituit în octombrie.

Din cei 15 membri ai Consiliului, 13 au votat în favoarea rezoluţiei. Rusia şi China s-au abţinut. Ambasadorul american la Naţiunile Unite, Mike Waltz, a descris textul ca fiind „istoric şi constructiv”.

Rezoluţia SUA, negociată şi modificată de mai multe ori în ultimele săptămâni, susţine planul care a dus, la 10 octombrie, la instaurarea unui armistiţiu fragil între Israel şi Hamas, după doi ani de conflict intens marcat de atacul sângeros comis de mişcarea islamistă palestiniană la 7 octombrie 2023.

Reacţia Hamas: „O tutelă internaţională asupra Fâşiei Gaza”

La scurt timp după vot, Hamas a criticat dur decizia Consiliului. Mişcarea islamistă susţine că rezoluţia „nu răspunde exigenţelor şi drepturilor politice şi umane” ale poporului palestinian.

„Rezoluţia impune un mecanism internaţional de tutelă asupra Fâşiei Gaza, ceea ce poporul nostru, forţele sale şi grupurile sale componente resping, şi impune un mecanism care vizează atingerea obiectivelor Israelului”, a transmis Hamas într-un comunicat oficial, potrivit Agerpres.

Criticile vizează în mod special planul de înfiinţare a unei forţe internaţionale, ale cărei atribuţii includ „dezarmarea” grupurilor palestiniene din Gaza, subiect considerat inacceptabil de organizaţie.

Armistiţiu fragil, tensiuni puternice

Planul aprobat de ONU se bazează pe armistiţiul instaurat la 10 octombrie, un acord considerat esenţial de Washington pentru evitarea reizbucnirii violenţelor. Statele Unite au avertizat în timpul negocierilor că blocarea rezoluţiei ar putea duce la „un nou război” în regiune.

În timp ce ONU încearcă să impună un cadru internaţional pentru stabilizarea Fâşiei Gaza, respingerea fermă din partea Hamas anunţă un drum dificil pentru implementarea planului.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc către un grup slovac și legăturile cu Rusia
digi24.ro
image
Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei”
stirileprotv.ro
image
Un celebru influencer a dat lovitura la Târgul de Crăciun de la Craiova, cu un DESERT spectaculos. Cât costă și ce conține produsul-vedetă
gandul.ro
image
Schimb cultural neașteptat: un artefact egiptean descoperit într-o bucătărie romană veche de 2.000 de ani
mediafax.ro
image
Contracte publice cu dedicație la Romsilva. Schema prin care banii publici ajungeau la specialiștii în consultanță
fanatik.ro
image
Scandal la SRTv: Cristinel Godinac e în incompatibilitate, Sorin Torică are o plângere penală pentru fals și uz de fals, spune sindicatul Radio România
libertatea.ro
image
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
digi24.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Mircea Lucescu a apelat la UEFA și a primit răspunsul pe loc: ”L-au suspendat”
digisport.ro
image
Cel mai periculos tip de cafea. În cazurile grave se poate ajunge la pierderea vederii
stiripesurse.ro
image
Diana Șoșoacă a tras cu artificii de ziua ei, lângă Ambasada Ucrainei. Jandarmii i-au spart petrecerea
antena3.ro
image
Cele mai bune metode pentru o factură de curent mică, de la trucuri simple până la tehnologii smart
observatornews.ro
image
Misterul morții tinerei din Bacău, găsită lângă calea ferată, a fost elucidat. Cum a decedat, de fapt, și cine i-a mutat trupul
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
prosport.ro
image
De ce se strică merele după ce le-ai cules? Locul în care le ţii contează enorm
playtech.ro
image
Unica fiică a lui Ion Țiriac, apariție fabuloasă! Cum a reacționat Simona Halep când a văzut-o pe Ioana Țiriac
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A spălat mașini și a adunat cartele de pe stradă pentru a-și hrăni familia: ”Nu aveam ce mânca”. Acum are 70.000.000 $ în cont
digisport.ro
image
Bolojan unește primarii PSD și PNL împotriva lui. Premierul, înfruntat în ședință de Olguța Vasilescu: „Exclus! Exclus! Exclus!”
stiripesurse.ro
image
Ea este Violeta, tânăra cu chip de înger care a murit la doar 20 de ani într-un mod GROAZNIC! Mama fetei își strigă acum durerea pentru copilul mult iubit, pe care l-a pierdut când nu s-ar fi așteptat vreodată: „Erai fericită că ți-ai luat permisul. Mi-ai
kanald.ro
image
Adio cimentului clasic! Specialiștii confirmă apariția unui nou material mai ieftin și...
playtech.ro
image
Mama fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog, gest sfâșietor după ce nu a putut participa la înmormântare. Durere de nesuportat pentru cei doi părinți
wowbiz.ro
image
Anunţ neaşteptat: Guvernul vrea să introducă a 14-a pensie lunară, este scandal: Va creşte şi mai mult deficitul!
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu pensiile de anul viitor. Bani în plus, acordați în două tranșe
mediaflux.ro
image
„Aici plătesc doar 30 de euro chirie!”. Cine e românul care a ajuns o legendă în Sarajevo, după ce dormea în vestiarul teatrului din Cluj
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Din ce cauză tot mai mulți tineri se îmbolnăvesc de cancer de colon. Mâncarea care îi îmbolnăvește
actualitate.net
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
click.ro
image
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...”
click.ro
image
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
O nouă apariție de weekend a Prințesei Kate. Viitoarea regină a avut un mesaj de suflet: ”Ne lepădăm de ce nu ne mai e de folos”
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Fyodor Dostoevsky, în fața unui pluton de execuție. Desen de B. Pokrovsky (© Wikimedia Commons)
Condamnarea la moarte a lui Fyodor Dostoevsky
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”

OK! Magazine

image
Elisabeta a României, prințesa cea capricioasă care, ajunsă Regina Greciei, era să distrugă monarhia

Click! Pentru femei

image
Le preferă tinere și sexy! Pe ce blondină superbă a pus acum ochii Tom Cruise?

Click! Sănătate

image
În ce moment al zilei beneficiezi cel mai mult dacă mănânci banane?