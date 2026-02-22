search
Duminică, 22 Februarie 2026
Trump anunță că va trimite un „spital plutitor” în Groenlanda pentru că autorităților insulare „nu le pasă” de localnici. Reacția Danemarcei

Președintele american Donald Trump a anunțat că va trimite o navă-spital în Groenlanda, teritoriul arctic autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei, pe care liderul de la Casa Albă a declarat în repetate rânduri că ar dori să îl aducă sub control american, scrie politico.eu.

Navă spital/FOTO:X
Navă spital/FOTO:X

„Vom trimite o navă-spital extraordinară în Groenlanda pentru a avea grijă de mulții oameni bolnavi care nu sunt îngrijiți acolo. Este pe drum!!!”, a scris Trump pe rețelele sociale, alături de o ilustrație a navei militare americane USNS Mercy.

Anunțul, făcut înaintea unei cine oficiale la Casa Albă

Mesajul a fost publicat sâmbătă, cu puțin timp înainte ca Trump să găzduiască la Casa Albă o cină pentru guvernatorii republicani. La masă, alături de el, s-a aflat guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, pe care președintele l-a desemnat, înainte de Crăciun, drept emisar special pentru Groenlanda.

„Lucrând împreună cu fantasticul guvernator al Louisianei, Jeff Landry, vom trimite o mare navă-spital în Groenlanda”, a transmis Trump. La rândul său, Landry a redistribuit mesajul, adăugând: „Mândru să lucrez cu tine la această chestiune importantă!

Nu este clar ce a determinat anunțul președintelui. Casa Albă și Pentagonul nu au oferit explicații suplimentare.

Context sensibil în Arctica

Statele Unite dețin două nave-spital militare – USNS Mercy și USNS Comfort – utilizate în sprijinul trupelor în timpul desfășurărilor externe, dar și în misiuni umanitare și de intervenție în caz de dezastre.

Realitatea din șantier: nava este în mentenanță

Dincolo de declarația spectaculoasă, datele oficiale arată însă că desfășurarea rapidă a navei ridică semne de întrebare.

La sfârșitul lunii ianuarie 2026, nava-spital cu 1.000 de paturi se afla în docul uscat al Șantierului Naval Alabama din Mobile, unde este supusă unor lucrări de întreținere programate, începute în iulie 2025. USNS Mercy, pusă în funcțiune în 1986, a plecat din San Diego în iulie anul trecut pentru o perioadă de mentenanță de un an, în baza unui contract atribuit în iunie 2025 – prima sa vizită la Mobile.

Datele AIS indică faptul că atât USNS Mercy, cât și nava soră USNS Comfort se află în prezent ancorate la șantierul naval din Mobile. Pe 23 ianuarie, șantierul a anunțat că sosirea navei Comfort a marcat „prima dată în 30 de ani” când cele două nave-spital au fost una lângă cealaltă, descriind momentul drept „istoric”.

Citește și: Conflictul economic dintre SUA și UE: Groenlanda, punctul critic care aduce pierderi americanilor

Fotografiile publicate la finalul lunii ianuarie arătau că Mercy se afla încă în docul uscat.

Două nave, o singură misiune: intervenție rapidă

USNS Mercy și USNS Comfort sunt singurele nave-spital ale Marinei SUA. Fiecare are o lungime de 269 de metri și un deplasament de 69.552 de tone. Pot găzdui până la 1.200 de militari și 71 de marinari civili și sunt concepute pentru a furniza facilități medicale chirurgicale mobile în sprijinul operațiunilor militare și al misiunilor umanitare la nivel global.

Portul de origine al navei Mercy este Baza Navală San Diego, California. În perioadele în care se află în stare operațională redusă, la dana sa din San Diego, nava funcționează cu un echipaj minim – aproximativ opt ofițeri, 53 de militari și 15 marinari civili – și poate fi activată în termen de cinci zile, dacă situația o impune.

Cea mai recentă misiune majoră a navei a fost participarea la exercițiul umanitar Pacific Partnership 2024. În 2020, în plină criză COVID-19, Mercy a fost trimisă la Los Angeles, unde a funcționat ca spital de referință pentru pacienții non-COVID.

În aceste condiții, momentul și logistica unei eventuale desfășurări în Groenlanda rămân neclare, având în vedere că nava se află încă într-un amplu proces de mentenanță în Alabama. Între declarația politică și realitatea tehnică, rămâne de văzut cât de rapid poate deveni operațională o astfel de misiune.

Anunțul lui Trump a venit la câteva ore după ce Comandamentul Arctic Comun al Danemarcei a informat că a evacuat un membru american al echipajului unei submarine aflate în apele Groenlandei, care avea nevoie de îngrijiri medicale urgente. Nu este limpede dacă există vreo legătură între cele două evenimente.

Declarația reaprinde însă discuțiile sensibile legate de interesul strategic al Washingtonului pentru Groenlanda, teritoriu pe care Trump l-a descris anterior drept esențial pentru securitatea națională a Statelor Unite. Într-un spațiu geopolitic tot mai tensionat, gesturile simbolice capătă greutate politică.

Citește și: O delegație de senatori americani, în vizită în Groenlanda. „Încrederea care fusese stabilită de la al Doilea Război Mondial s-a erodat”

Reacția Danemarcei

Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a reacţionat duminică la anunțul președintelui american Donald Trump privind trimiterea unei nave-spital a Statelor Unite în Groenlanda, afirmând că insula arctică din componenţa Regatului Danemarcii nu are nevoie de o astfel de inițiativă, transmite AFP.

„Populaţia groenlandeză primește îngrijirile medicale de care are nevoie. Le primește fie în Groenlanda, fie, dacă e nevoie de un tratament special, în Danemarca. Nu este deci cazul să fie nevoie de o inițiativă sanitară specială în Groenlanda", a declarat Poulsen televiziunii daneze DR.

Groenlanda, cu o populaţie de circa 57.000 de locuitori, nu a raportat recent necesităţi medicale semnificative, care să justifice prezenţa unei nave-spital. Sistemul de sănătate public include clinici şi spitalul Regina Ingrid din Nuuk pentru cazurile complexe, iar ocazional au loc evacuări ale pacienţilor către Danemarca, menţionează dpa. AFP arată că în teritoriul arctic autonom, la fel ca în întreg regatul danez, accesul la asistenţa medicală este gratuit. Chiar la începutul acestei luni, guvernul groenlandez a semnat un acord cu Copenhaga pentru ameliorarea tratamentului insularilor în spitalele de pe continent.

Poulsen a remarcat că Trump trimite tot timpul mesaje scurte despre Groenlanda, ceea ce constituie "fără îndoială expresia noii normalităţi instalate în politica internaţională".

SUA

