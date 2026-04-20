Trump spune că nu va prelungi armistițiul cu Iranul dacă nu se ajunge la un acord: „Vor începe să explodeze o grămadă de bombe”

Este „foarte puțin probabil” ca SUA să prelungească armistițiul cu Iranul dacă nu se ajunge la un acord permanent până miercuri, când acesta expiră, a declarat președintele american Donald Trump, relatează The Telegraph.

Președintele SUA a declarat pentru Bloomberg că nu se va grăbi „să încheie un acord prost”, adăugând: „Avem tot timpul din lume”.

Astfel, Trump a confirmat că armistițiul se va încheia miercuri seară. Dacă nu se ajunge la un acord, „atunci vor începe să explodeze o grămadă de bombe”, a declarat Trump pentru PBS News.

Declarațiile sale vin în contextul în care s-a creat o oarecare confuzie în privința calendarului următoarei runde de negocieri, Trump sugerând inițial că vicepreședintele SUA, JD Vance, plecase deja spre Pakistan. Ulterior, el precizat că acesta urmează să plece mai târziu, luni, în timp ce o sursă a declarat pentru Reuters că Vance se află în continuare în Statele Unite.

Iranul a refuzat până acum să spună dacă va fi prezent la următoarea rundă de negocieri de la Islamabad.

„Există diverse indicii că nu există seriozitate din partea SUA în avansarea diplomației”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe iranian.

Totodată, Trump a negat relatările potrivit cărora ar lua în considerare o propunere de ridicare a blocadei navale americane asupra porturilor iraniene, insistând că aceasta va rămâne în vigoare până la semnarea unui acord.

„Vor să o deschid. Iranienii își doresc disperat să fie deschisă. Eu nu o voi deschide până când nu va fi semnat un acord”, a spus el.

Donald Trump să asigurări că va fi un acord nuclear mai mai bun decât cel din 2015

Trump a dat asigurări că acordul pe care îl negociază cu Iranul va fi „mult mai bun” decât cel obținut de Barack Obama.

Într-o nouă postare pe Truth Social, președintele SUA a criticat Acordul nuclear (JCPOA), semnat în 2015 între Iran și SUA, Marea Britanie, Franța, China, Rusia și Germania, care impunea restricții programului nuclear iranian în schimbul ridicării sancțiunilor.

Trump critică de mult timp acest acord, susținând că a permis Iranului să se pregătească în secret pentru dezvoltarea unei arme nucleare care să poată lovi Israelul.

Luni, el l-a descris drept „unul dintre cele mai proaste acorduri încheiate vreodată în ceea ce privește securitatea țării noastre”.

„Era o cale garantată către o armă nucleară, ceea ce nu se va întâmpla și nu poate să se întâmple în ceea ce privește acordul la care îl lucrăm. Ei au oferit de fapt 1,7 miliarde de dolari în bani «verzi», încărcați într-un Boeing 757 și trimiși în Iran pentru ca liderii iranieni să îi cheltuie după cum au dorit”, a declarat Trump.

Trump amenință Iranul și spune că nu mai este „băiatul bun”: „Vom distruge fiecare centrală electrică și fiecare pod”

El a adăugat că, dacă un acord va fi încheiat în curând cu Iranul, acesta va „garanta pacea, securitatea și siguranța, nu doar pentru Israel și Orientul Mijlociu, ci și pentru Europa, America și restul lumii”.

„Va fi ceva de care întreaga lume va fi mândră, în locul anilor de rușine și umilință pe care am fost siliți să îi suportăm din cauza unei conduceri incompetente și lașe!”, a mai scris președintele SUA.

Mesaje contradictorii privind negocierile de la Islamabad

Luni, Trump a declarat că o echipă de oficiali americani, condusă de vicepreședintele JD Vance, se afla în drum spre Pakistan și urmează să aterizeze în scurt timp.

Ulterior, un jurnalist Fox News a relatat că Trump ar fi spus că un acord ar urma să fie semnat „în această seară”.

Casa Albă a clarificat ulterior pentru presa americană că vicepreședintele se afla, de fapt, încă la Washington, iar momentul plecării delegației nu fusese încă stabilit.

Între timp, Iranul a transmis în repetate rânduri că nu a decis dacă va participa la discuțiile din Pakistan, denunțând ceea ce a numit „cereri excesive” ale Statelor Unite.

Surse apropiate Gardienilor Revoluției (IRGC) au respins ideea unei noi runde de negocieri.

Totuși, potrivit Wall Street Journal, Iranul le-ar fi transmis mediatorilor regionali că va trimite o delegație la Islamabad marți pentru discuții cu partea americană.

În paralel, o agenție de știri iraniană a susținut că Teheranul ar trebui să refuze participarea la noi negocieri în Pakistan, calificând o astfel de decizie, în condițiile actuale, drept o „greșeală strategică” care ar „legitima înșelăciunea americană”.

Agenția Fars a relatat că Washingtonul ar fi manipulat înțelegerea privind încetarea focului.

„Când cealaltă parte încalcă condițiile înainte de negocieri, o nouă participare înseamnă ignorarea acestui precedent și legitimarea unui proces înșelător.”

Aceasta a adăugat că Iranul a deschis Strâmtoarea Ormuz conform acordului, însă „America nu numai că nu și-a respectat promisiunea, dar blocada continuă în fapt.”

Fars descrie acest comportament ca parte a unui tipar recurent al SUA: „obținerea de concesii strategice în bani (redeschiderea strâmtorii) în schimbul unor promisiuni goale.”

Agenția a acuzat, de asemenea, mass-media occidentală că ar coordona relatările despre participarea Iranului „în timp ce Teheranul nu a luat încă o decizie”, susținând că Washingtonul încearcă să proiecteze o voință impusă înaintea oricărui acord real, deoarece „toate obiectivele sale în confruntarea cu Iranul au eșuat.”

„Dacă partea americană chiar tânjește după negocieri, nu este nevoie de întâlniri față în față.”

Potrivit agenției, comunicarea scrisă ar „preveni minciuna, reinterpretarea și negarea ulterioară a promisiunilor” și ar menține capacitatea Iranului de a expune eventualele încălcări.