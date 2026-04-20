Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Trump spune că nu va prelungi armistițiul cu Iranul dacă nu se ajunge la un acord: „Vor începe să explodeze o grămadă de bombe”

Război în Orientul Mijlociu
Este „foarte puțin probabil” ca SUA să prelungească armistițiul cu Iranul dacă nu se ajunge la un acord permanent până miercuri, când acesta expiră, a declarat președintele american Donald Trump, relatează The Telegraph.

Rata de aprobare a lui Trump pe fondul războiului cu Iranul FOTO shutterstock jpg

Președintele SUA a declarat pentru Bloomberg că nu se va grăbi „să încheie un acord prost”, adăugând: „Avem tot timpul din lume”.

Astfel, Trump a confirmat că armistițiul se va încheia miercuri seară. Dacă nu se ajunge la un acord, „atunci vor începe să explodeze o grămadă de bombe”, a declarat Trump pentru PBS News.

Declarațiile sale vin în contextul în care s-a creat o oarecare confuzie în privința calendarului următoarei runde de negocieri, Trump sugerând inițial că vicepreședintele SUA, JD Vance, plecase deja spre Pakistan. Ulterior, el precizat că acesta urmează să plece mai târziu, luni, în timp ce o sursă a declarat pentru Reuters că Vance se află în continuare în Statele Unite.

Iranul a refuzat până acum să spună dacă va fi prezent la următoarea rundă de negocieri de la Islamabad.

„Există diverse indicii că nu există seriozitate din partea SUA în avansarea diplomației”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe iranian.

Totodată, Trump a negat relatările potrivit cărora ar lua în considerare o propunere de ridicare a blocadei navale americane asupra porturilor iraniene, insistând că aceasta va rămâne în vigoare până la semnarea unui acord.

„Vor să o deschid. Iranienii își doresc disperat să fie deschisă. Eu nu o voi deschide până când nu va fi semnat un acord”, a spus el.

Donald Trump să asigurări că va fi un acord nuclear mai mai bun decât cel din 2015

Trump a dat asigurări că acordul pe care îl negociază cu Iranul va fi „mult mai bun” decât cel obținut de Barack Obama.

Într-o nouă postare pe Truth Social, președintele SUA a criticat Acordul nuclear (JCPOA), semnat în 2015 între Iran și SUA, Marea Britanie, Franța, China, Rusia și Germania, care impunea restricții programului nuclear iranian în schimbul ridicării sancțiunilor.

Trump critică de mult timp acest acord, susținând că a permis Iranului să se pregătească în secret pentru dezvoltarea unei arme nucleare care să poată lovi Israelul.

Luni, el l-a descris drept „unul dintre cele mai proaste acorduri încheiate vreodată în ceea ce privește securitatea țării noastre”.

„Era o cale garantată către o armă nucleară, ceea ce nu se va întâmpla și nu poate să se întâmple în ceea ce privește acordul la care îl lucrăm. Ei au oferit de fapt 1,7 miliarde de dolari în bani «verzi», încărcați într-un Boeing 757 și trimiși în Iran pentru ca liderii iranieni să îi cheltuie după cum au dorit”, a declarat Trump.

Trump amenință Iranul și spune că nu mai este „băiatul bun”: „Vom distruge fiecare centrală electrică și fiecare pod”

El a adăugat că, dacă un acord va fi încheiat în curând cu Iranul, acesta va „garanta pacea, securitatea și siguranța, nu doar pentru Israel și Orientul Mijlociu, ci și pentru Europa, America și restul lumii”.

„Va fi ceva de care întreaga lume va fi mândră, în locul anilor de rușine și umilință pe care am fost siliți să îi suportăm din cauza unei conduceri incompetente și lașe!”, a mai scris președintele SUA.

Mesaje contradictorii privind negocierile de la Islamabad

Luni, Trump a declarat că o echipă de oficiali americani, condusă de vicepreședintele JD Vance, se afla în drum spre Pakistan și urmează să aterizeze în scurt timp.

Ulterior, un jurnalist Fox News a relatat că Trump ar fi spus că un acord ar urma să fie semnat „în această seară”.

Casa Albă a clarificat ulterior pentru presa americană că vicepreședintele se afla, de fapt, încă la Washington, iar momentul plecării delegației nu fusese încă stabilit.

Între timp, Iranul a transmis în repetate rânduri că nu a decis dacă va participa la discuțiile din Pakistan, denunțând ceea ce a numit „cereri excesive” ale Statelor Unite.

Surse apropiate Gardienilor Revoluției (IRGC) au respins ideea unei noi runde de negocieri.

Totuși, potrivit Wall Street Journal, Iranul le-ar fi transmis mediatorilor regionali că va trimite o delegație la Islamabad marți pentru discuții cu partea americană.

În paralel, o agenție de știri iraniană a susținut că Teheranul ar trebui să refuze participarea la noi negocieri în Pakistan, calificând o astfel de decizie, în condițiile actuale, drept o „greșeală strategică” care ar „legitima înșelăciunea americană”.

Agenția Fars a relatat că Washingtonul ar fi manipulat înțelegerea privind încetarea focului.

„Când cealaltă parte încalcă condițiile înainte de negocieri, o nouă participare înseamnă ignorarea acestui precedent și legitimarea unui proces înșelător.”

Aceasta a adăugat că Iranul a deschis Strâmtoarea Ormuz conform acordului, însă „America nu numai că nu și-a respectat promisiunea, dar blocada continuă în fapt.”

Fars descrie acest comportament ca parte a unui tipar recurent al SUA: „obținerea de concesii strategice în bani (redeschiderea strâmtorii) în schimbul unor promisiuni goale.”

Agenția a acuzat, de asemenea, mass-media occidentală că ar coordona relatările despre participarea Iranului „în timp ce Teheranul nu a luat încă o decizie”, susținând că Washingtonul încearcă să proiecteze o voință impusă înaintea oricărui acord real, deoarece „toate obiectivele sale în confruntarea cu Iranul au eșuat.”

„Dacă partea americană chiar tânjește după negocieri, nu este nevoie de întâlniri față în față.”

Potrivit agenției, comunicarea scrisă ar „preveni minciuna, reinterpretarea și negarea ulterioară a promisiunilor” și ar menține capacitatea Iranului de a expune eventualele încălcări.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
digi24.ro
image
Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
stirileprotv.ro
image
Zodia care poate rămâne singură până pe 1 mai 2026. Cristina Demetrescu anunță o posibilă despărțire pentru acești nativi
gandul.ro
image
Simion: „Împăratul este gol". Coaliția toxică o să sfârșească
mediafax.ro
image
Lider UDMR, luat prin surprindere de un eveniment anunțat de oamenii lui Peter Magyar în Ardeal, la Băile Homorod: „Nu am primit nimic, nici neoficial”. Ce a aflat, în schimb, FANATIK
fanatik.ro
image
Cine va guverna România: scenariile posibile după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan
libertatea.ro
image
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
S-a lămurit de Chivu și l-a acuzat în direct la TV: "A ajuns ca Mourinho! Regret că am crezut în el"
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Ciolacu s-a mutat într-un penthouse de lux în Herăstrău. Chiria ajunge la 15.000 de euro, iar proprietarul e un mister
antena3.ro
image
Carburanţii, la cel mai mic preţ de la începutul războiului, dar situaţia ar putea ţine doar câteva zile
observatornews.ro
image
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
cancan.ro
image
Ce bani iei în plus la pensie dacă ai muncit în grupa I sau grupa 2? Cu cât se reduce vârsta de pensionare?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Ce este ROBOR, cum se calculează și care sunt beneficiile lui. Tabel explicativ. Mugur Isărescu: „Nu putem să funcționăm altfel”
playtech.ro
image
Mesajul transmis de Gică Hagi pe rețelele de socializare după ce a devenit selecționerul României: „M-am născut să câștig, nu să exist!”
fanatik.ro
image
„Scumpiri uriașe” la biletele de tren: „Banii se duc în budele infecte și în durerea din dos”. Directorul CFR Călători, desființat: „Mai țineți minte ce a zis când s-a întors din Dubai?”
ziare.com
image
75 de zile suspendare! Unde a decis să plece Mirel Rădoi de la FCSB
digisport.ro
image
Transformare economică majoră în Europa: care vor fi cele mai bogate țări până în 2030
stiripesurse.ro
fără imagine
LIVE TEXT Culise din ședința PNL. Până și Thuma e alături de Bolojan. Guvern minoritar, fără PSD, sau opoziție
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situație între Andreea Popescu și Rareș Cojoc. AU MINȚIT! Nu au divorțat atunci când au anunțat separarea! Ce se întâmplă de fapt!
romaniatv.net
image
Ilie Bolojan rămâne fără sprijin ca premier! Decizie de ultimă oră a PSD
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Moment istoric pentru România! Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în țara noastră de la Muntele Athos
click.ro
image
Dan Negru, șocat de prețurile mici la carburanți, în New York: „M-oi fi tâmpit eu, apa e mai scumpă decât benzina?”. Cât costă însă în Canada?
click.ro
image
Scene șocante în Hunedoara! Beat criță, a lovit o femeie și a fugit de poliție până s-a oprit într-un gard
click.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
FotoJet (61) jpg
Boala cumplită care o chinuie pe Prințesa Kate în prezent, după ce s-a vindecat de cancer. Soția Prințului William rezistă admirabil
okmagazine.ro
1555 jpg
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial
clickpentrufemei.ro
Ancient Troy coin webp
Incredibil cum o monedă din Troia antică a fost găsită de un copil de 13 ani la Berlin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sorin Bontea ar putea fi nevoit să plătească daune uriașe. A pierdut un proces cu Antena 1
image
Moment istoric pentru România! Capul Sfântului Gheorghe ajunge pentru prima dată în țara noastră de la Muntele Athos

OK! Magazine

image
Boala cumplită care o chinuie pe Prințesa Kate în prezent, după ce s-a vindecat de cancer. Soția Prințului William rezistă admirabil

Click! Pentru femei

image
Charlize Theron iese la atac – Timothée Chalamet poate fi înlocuit de AI, baletul nu!

Click! Sănătate

image
Persoanele care nu își respectă părinții au trăit aceste 3 lucruri în copilărie