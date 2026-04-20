Trump, anunț neașteptat: SUA va semna „astăzi” un acord cu Iranul în Pakistan

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni, 20 aprilie, că un acord cu Iranul va fi semnat „astăzi” în Pakistan.

Potrivit Al Jazeera, declarațiile le completează pe cele din cadrul unui interviu acordat anterior pentru New York Post, în care spusese că vicepreședintele JD Vance și delegația SUA sunt în drum spre Islamabad pentru negocieri.

Prima rundă de negocieri, desfășurată recent la Islamabad, s-a încheiat fără un acord concret, iar perspectivele unei soluții rapide rămân incerte. Conflictul dintre SUA, Iran și aliații acestora a escaladat la finalul lunii februarie, iar armistițiul actual urmează să expire miercuri, 22 aprilie.

Unul dintre principalele puncte de dispută rămâne redeschiderea Strâmtorii Ormuz, esențială pentru transportul global de petrol.

Deși Iranul a anunțat inițial că va redeschide ruta maritimă, decizia a fost retrasă după ce Trump a declarat că blocada navală asupra porturilor iraniene va rămâne în vigoare până la semnarea unui acord de pace.

Înaintea reluării negocierilor, autoritățile pakistaneze au instituit măsuri sporite de securitate în Islamabad și în orașul vecin Rawalpindi.

Accesul pe mai multe artere a fost restricționat, iar în apropierea hotelurilor unde au loc discuțiile au fost amplasate baricade, sârmă ghimpată și puncte de control.