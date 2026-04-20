Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Vicepremierul Oana Gheorghiu la Interviurile „Adevărul"

Analiză În spatele bravadei publice, Donald Trump își confruntă propriile temeri în războiul cu Iranul

Război în Orientul Mijlociu
În declarațiile publice, Donald Trump afișează aceeași siguranță zgomotoasă care i-a definit stilul politic. În culise însă, potrivit unor oficiali și apropiați, președintele se confruntă cu incertitudini reale, într-un context fără precedent pentru el: un conflict militar prelungit.

Președintele SUA, Donald Trump/FOTO:X

Un moment critic a avut loc în Vinerea Mare, când Trump a aflat că un avion american a fost doborât deasupra Iranului, iar doi membri ai echipajului erau dispăruți. În orele care au urmat, a criticat în mod repetat lipsa de sprijin a europenilor și a invocat îngrijorări legate de impactul economic, inclusiv creșterea prețului combustibilului.

Potrivit celor care au discutat cu el, în mintea sa revenea frecvent exemplul Jimmy Carter și criza ostaticilor din Iran din 1979 — un episod considerat un eșec major de politică externă, scrie The Wall Street Journal .

Operațiuni militare și decizii tensionate

Trump a cerut intervenția imediată pentru recuperarea militarilor, însă planificarea unei operațiuni în Iran s-a dovedit complexă. Consilierii au ales să îi ofere informații selectiv, temându-se că stilul său impulsiv ar putea complica deciziile.

Unul dintre aviatori a fost recuperat rapid, iar cel de-al doilea a fost salvat abia după o operațiune riscantă, finalizată sâmbătă târziu, pe 4 aprilie. Episodul, care putea deveni un moment critic pentru administrație, s-a încheiat fără pierderi.

Oscilații între escaladare și negociere

La scurt timp, Trump a revenit în spațiul public cu un mesaj agresiv privind deschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute petroliere globale. Tonul mesajului a contrastat cu încercările paralele ale administrației de a stimula negocieri.

Surse din administrație spun că președintele alternează între poziții dure și deschidere diplomatică, încercând să gestioneze riscurile unui conflict care ar putea escalada.

În același timp, el continuă să se implice în alte teme interne, de la planuri pentru Casa Albă la campanii politice, ceea ce reflectă o atenție fragmentată în timpul crizei.

Temeri legate de costurile umane

Ca și alți lideri în timp de război, Trump se confruntă cu decizia dificilă de a trimite trupe în zone de risc. Potrivit unor oficiali, el a refuzat o operațiune asupra insulei Kharg, un punct strategic pentru exporturile de petrol ale Iranului, din cauza temerilor privind pierderile umane.

În paralel, unele declarații publice — inclusiv amenințări extinse la adresa Iranului — nu au fost coordonate cu echipa de securitate națională, fiind parte a unei strategii de presiune.

Trump a solicitat evaluarea unor substanțe psihedelice pentru tratarea depresiei, printre care psilocibina din ciupercile halucinogene: „Pot să primesc și eu, vă rog?"

Un conflict mai dificil decât s-a anticipat

Deși Trump a mizat pe o intervenție rapidă, similară altor operațiuni anterioare, conflictul cu Iranul s-a dovedit mai complex. Termenele inițiale au fost depășite, iar perspectivele unui armistițiu rămân incerte.

Administrația susține că există șanse pentru un progres diplomatic în perioada următoare, inclusiv prin contacte indirecte.

Stilul impulsiv, pus la încercare

Analiștii subliniază că stilul decizional al lui Trump nu a mai fost testat într-un război de durată. Spre deosebire de alte situații, Iranul nu a dat semne că ar ceda presiunilor.

Kori Schake, expert în politică de securitate, consideră că succesele militare nu se traduc automat în rezultate strategice, indicând probleme de planificare și coerență.

Mesaje controversate și reacții

Unele declarații ale președintelui, inclusiv postări pe rețelele sociale cu limbaj neobișnuit sau referințe religioase, au generat confuzie și critici, inclusiv din partea propriilor aliați politici.

Potrivit consilierilor, Trump a recunoscut că unele dintre aceste mesaje au fost deliberate, menite să creeze impresia de imprevizibilitate și să forțeze negocieri.

Presiuni economice și politice

Închiderea Strâmtorii Ormuz a afectat semnificativ piața petrolului, generând îngrijorări în rândul liderilor din industrie. În același timp, sondajele indică un impact negativ asupra susținerii politice interne.

Trump monitorizează îndeaproape evoluțiile economice, conștient de riscurile politice, dar a transmis că este dispus să accepte costuri pe termen scurt.

Între strategie și improvizație

Deciziile administrației par uneori reactive, iar comunicarea publică a fost inconsistentă. Consilierii au încercat să limiteze aparițiile neplanificate ale președintelui, însă fără succes pe termen lung.

Un discurs adresat națiunii nu a reușit să clarifice direcția strategică și nici să crească sprijinul public.

Pe măsură ce conflictul continuă, Trump rămâne prins între dorința de a proiecta forță și realitatea unui război imprevizibil. În spatele declarațiilor ferme, persistă întrebări legate de costuri, durată și deznodământ, subliniază WSJ.

Pentru moment, administrația încearcă să mențină echilibrul între presiune militară și deschidere diplomatică — într-un conflict care continuă să evolueze rapid.

image
Una dintre cele mai bogate țări europene mai are rezerve de combustibil doar pentru 20 de zile
digi24.ro
image
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
stirileprotv.ro
image
PSD a decis întrebarea pentru membri, adresată azi, în cadrul referendumului intern. Nu se vorbește despre ieșirea de la guvernare
gandul.ro
image
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
mediafax.ro
image
Dialog fabulos Gigi Becali – Marius Şumudică: “Vii cu finu-tău Draguş la FCSB? Că finul meu, Mirel, nu mă ascultă!”
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan va da afară din Guvern toți oamenii PSD, secretari și subsecretari de stat, șefi de agenții, autorități sau alte instituții centrale
libertatea.ro
image
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin a spus "DA"
digisport.ro
image
Transformare economică majoră în Europa: care vor fi cele mai bogate țări până în 2030
stiripesurse.ro
image
Cum vor fi calculate salariile bugetarilor. Manole: Se introduce un salariu minim de referință de 4.000 de lei brut
antena3.ro
image
Satul din România unde câmpurile înfloresc spectaculos. O lalea aproape neagră a devenit magnet pentru turişti
observatornews.ro
image
Primele imagini de la băuta lui Gabi Tamaș de la Survivor. Ce a consumat 'îmbăTamaș'
cancan.ro
image
Zi decisivă pentru pensionari. Pensiile ar putea fi înghețate mulți ani. Există însă un scenariu mult mai dur
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
De ce s-au ieftinit benzina și motorina. Cât va dura scăderea şi ce urmează. Preţurile de azi la pompă
playtech.ro
image
Gigi Becali rupe tăcerea despre plecarea lui Rădoi la Gaziantep: „Mi-a zis că și-a dat cuvântul! Ți-e rușine mai tare de ei sau de nașul tău? Sper, totuși, să nu plece”
fanatik.ro
image
„Scumpiri uriașe” la biletele de tren: „Banii se duc în budele infecte și în durerea din dos”. Directorul CFR Călători, desființat: „Mai țineți minte ce a zis când s-a întors din Dubai?”
ziare.com
image
Daniel Pancu i-a dat răspunsul pe loc lui Gigi Becali
digisport.ro
image
„Se monitorizează tot traficul din 17 aprilie”: MAI, avertisment oficial după valul de mesaje despre camerele de supraveghere
stiripesurse.ro
image
SURSE Oamenii PSD, dați toți afară de Bolojan. Cum e urgentată moțiunea de cenzură
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situație între Andreea Popescu și Rareș Cojoc. AU MINȚIT! Nu au divorțat atunci când au anunțat separarea! Ce se întâmplă de fapt!
romaniatv.net
image
Acești români NU vor mai plăti impozit pe clădiri. Cea mai bună veste
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Monica Tatoiu, scandal cu fiul din cauza iubitei: „A zis că am jignit-o”. Ce i-a putut face nurorii
actualitate.net
image
Prodanca și Reghecampf nu au terminat nici acum cu procesele! Antrenorul contestă decizia privind pensia lui Reghe Jr. Ce s-a întâmplat la Tribunalul Ilfov: „Îl urmărim silit”
click.ro
image
Virgil Ianțu, mesaj alarmant după imaginile de la un banchet de clasa a VIII-a: „Unduiri de șolduri la fete de nici 12 ani”
click.ro
image
Imagini rare cu Gina Pistol, la 19 ani, în emisiunea lui Mircea Badea. Vorbele care l-au lăsat fără replică: „Mi-am început...”
click.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
Harry Meghan Australia, Profimedia (2) jpg
Meghan Markle, ”un pachet de nervi” în timpul turneului din Australia! Ce spune despre Ducesă o expertă în limbajul corpului
okmagazine.ro
1555 jpg
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial
clickpentrufemei.ro
Statuia lui Iancu de Hunedoara în Buda, opera sculptorului de István Tóth (© Thaler Tamas / Wikimedia Commons)
Iancu de Hunedoara și relațiile sale cu Țara Românească și Moldova
historia.ro
Adelina Chivu se menține într-o formă de invidiat la cei 44 de ani. I-a cucerit pe fani
image
Prodanca și Reghecampf nu au terminat nici acum cu procesele! Antrenorul contestă decizia privind pensia lui Reghe Jr. Ce s-a întâmplat la Tribunalul Ilfov: „Îl urmărim silit”

OK! Magazine

image
Meghan Markle, ”un pachet de nervi” în timpul turneului din Australia! Ce spune despre Ducesă o expertă în limbajul corpului

Click! Pentru femei

image
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial

Click! Sănătate

image
Persoanele care nu își respectă părinții au trăit aceste 3 lucruri în copilărie