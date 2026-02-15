Trump și Netanyahu, front comun împotriva Iranului. Planul prin care SUA vizează blocarea exporturilor de petrol către China

Statele Unite vor încerca să limiteze vânzările de petrol ale Iranului către China, în cadrul unei strategii de „presiune maximă”, convenite de liderii american și israelian.

Președintele Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu au convenit, în urma unei întâlniri desfășurate miercuri la Casa Albă, ca Statele Unite să intensifice eforturile pentru a reduce exporturile de petrol ale Iran către China, potrivit unei relatări publicate de Axios, care citează doi oficiali americani familiarizați cu discuțiile.

„Am convenit că vom merge cu toată forța cu presiunea maximă asupra Iranului, de exemplu în privința vânzărilor de petrol iranian către China”, a declarat pentru Axios un înalt oficial american.

Reacția Beijingului și miza economică

Contactată în legătură cu aceste informații, diplomația chineză a transmis că „o cooperare normală între țări, desfășurată în cadrul dreptului internațional, este rezonabilă și legitimă și ar trebui respectată și protejată”.

China absoarbe peste 80% din exporturile de petrol ale Iranului, astfel că orice restrângere a acestui comerț ar putea duce la scăderi semnificative ale veniturilor Teheranului.

Diplomație și pregătiri militare în paralel

Contextul deciziei este unul tensionat. Săptămâna trecută, diplomați americani și iranieni au purtat discuții indirecte privind programul nuclear al Iranului, cu medierea oficialilor din Oman, în încercarea de a relansa dialogul diplomatic.

În același timp, administrația de la Washington a poziționat o flotilă navală în regiune, iar armata Statele Unite se pregătește pentru eventualitatea unor operațiuni susținute, de durată, împotriva Iranului.