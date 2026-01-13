Decizia Chinei după noile măsuri anunţate de Trump împotriva partenerilor comerciali ai Iranului

China a decis marţi, 13 ianuarie, că-şi va apăra „cu hotărâre” interesele după anunţul preşedintelui Trump că Statele Unite vor introduce taxe vamale de 25% pentru orice ţară care face comerţ cu Iranul, zguduit de un val de proteste, relatează AFP.

„Am gândit mereu că nu există câştigători într-un război comercial şi China îşi va proteja cu hotărâre drepturile şi interesele legitime", a declarat o purtătoare de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, Mao Ning, în cadrul unei conferinţe de presă cotidiene, potrivit Agerpres, care citează agenția internațională.

Măsurile anunțate luni de preşedintele american pot lovi în special China, principal partener comercial al Iranului.

Statele Unite şi China sunt angrenate din 2025, după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, într-un război comercial aprig cu repercusiuni mondiale. China a ripostat la taxele vamale americane prin propriile taxe vamale şi măsuri de retorsiune, iar apoi s-a ajuns la un armistiţiu temporar în octombrie.

Donald Trump a anunţat luni pe reţeaua sa Truth Social că orice ţară care face comerţ cu Iranul va fi supusă în Statele Unite unei taxe vamale de 25%.

„Această decizie este definitivă" şi „intră în vigoare imediat", a afirmat preşedintele american.

Purtătoare de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe, din China a repetat că țara sa se opune unor eventuale operaţiuni militare americane în Iran.

„Vom lua toate măsurile care se impun pentru a proteja securitatea cetăţenilor chinezi"

Întrebată despre securitatea chinezilor care se află în Iran şi despre turiştii chinezi care se deplasează în ţară, Mao Ning a răspuns că Beijingul urmăreşte „cu atenţie evoluţia situaţiei".

„Vom lua toate măsurile care se impun pentru a proteja securitatea cetăţenilor chinezi", a spus ea.