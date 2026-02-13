SUA trimit al doilea portavion în Orientul Mijlociu

SUA trimit un al doilea portavion în Orientul Mijlociu, a confirmat o sursă pentru AP, după ce NYT a relatat prima dată despre aceste planuri.

USS Gerald R. Ford, cel mai mare portavion din lume, va fi trimis din Marea Caraibelor în Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor crescute dintre SUA și Iran, după ce negocierile privind programul nuclear al țării nu au înregistrat progrese.

Decizia SUA de a trimite un al doilea portavion în Orientul Mijlociu este menită să sporească presiunea asupra Iranului să negocieze, după ce o nouă rundă de discuții nu s-a mai concretizat după ce înalții oficiali de securitate ai Teheranului s-au deplasat în Oman și Qatar și au schimbat mesaje cu intermediarii americani.

Trimiterea portavionului USS Gerald R. Ford, relatată inițial de The New York Times, va plasa astfel în regiune două portavioane și navele de război care le însoțesc. USS Abraham Lincoln și grupul său de atac se află deja în Marea Arabiei.

SUA au trimis portavionul Ford din Marea Mediterană în Caraibe în octombrie anul trecut, în timp ce administrația Trump consolida o prezență militară uriașă în perioada premergătoare raidului surpriză de luna trecută prin care a fost capturat președintele Venezuelei Nicolás Maduro.

Trump a avertizat joi Iranul că eșecul de a ajunge la un acord cu administrația sa ar fi „foarte traumatizant” pentru țară. Iranul și Statele Unite au purtat discuții indirecte în Oman săptămâna trecută.

„Cred că luna viitoare”, a spus Trump ca răspuns la o întrebare despre calendarul administrației pentru încheierea unui acord cu Iranul privind programul nuclear. „Ar trebui să se întâmple rapid. Ar trebui să se pună de acord foarte repede.”

Trump a declarat pentru Axios la începutul acestei săptămâni că are în vedere trimiterea unui al doilea grup de atac al portavioanelor în Orientul Mijlociu.

Trump a purtat miercuri discuții lungi cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și a declarat că a insistat în fața liderului israelian că negocierile cu Iranul trebuie să continue. Netanyahu, pe de altă parte, îndeamnă administrația să facă presiuni asupra Teheranului pentru a-și reduce programul de rachete balistice și a înceta sprijinul acordat grupărilor militante precum Hamas și Hezbollah, ca parte a negocierilor în vederea unui acord cu SUA.