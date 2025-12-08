Trump, dezamăgit că Zelenski că nu a citit propunerea de pace pentru Ucraina. „Asta convine Rusiei”

Donald Trump a declarat că Volodimir Zelenski „nu este pregătit” să aprobe o propunere de pace redactată de Statele Unite, menită să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, la finalul a trei zile de discuții între Washington și Kiev, desfășurate în Florida. Președintele american l-a criticat, duminică seara, pe omologul său ucrainean, reproșându-i că „nu a citit propunerea” americană de acord de pace pentru Ucraina, dezvăluită acum trei săptămâni și discutată separat cu Moscova și Kiev, relatează AFP.

„Am vorbit cu președintele Putin și cu conducerea ucraineană – în special cu președintele Zelenski – și trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că nu a citit încă propunerea americană”, a declarat Trump, înainte de a participa la o ceremonie de premiere la Washington.

Liderul de la Casa Albă a adăugat: „Asta convine Rusiei, care ar prefera să aibă întreaga țară, dar nu sunt sigur că îi convine lui Zelenski. Rusia, cred eu, este de acord cu [acordul], dar nu sunt sigur că Zelenski este de acord. Oamenii lui îl apreciază. Dar el nu este pregătit.”

De la prezentarea planului american, au avut loc mai multe runde de discuții la Geneva și Florida, pentru a ajusta textul în favoarea Kievului. Documentul a fost prezentat și lui Vladimir Putin marți, în timpul vizitei emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova.

Puține detalii au fost făcute publice despre versiunea modificată a planului, după ce prima variantă a fost considerată în mare măsură favorabilă Rusiei de Kiev și statele europene.