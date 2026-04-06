Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Trump amenință cu închisoarea jurnalistul care a relatat despre aviatorul dispărut în urma doborârii avionului F-15

Președintele american Donald Trump a lansat luni un avertisment dur către jurnalistul care a relatat despre salvarea unui aviator american doborât în Iran, în timp ce un al doilea era dat dispărut, amenințând cu închisoarea dacă acesta refuză să dezvăluie sursa informațiilor, relatează CNN.

În cadrul conferinței de presă de marți, la Casa Albă, Trump a declarat că administrația sa face eforturi să identifice persoana responsabilă de scurgerea de informații sensibile despre operațiune.

„Operațiunea a devenit mult mai dificilă pentru că cineva a scurs informația,” a spus Trump, referindu-se la relatările din acea zi că un ofițer al Forțelor Aeriene americane era dat dispărut după ce avionul său F-15 a fost doborât în Iran. „Căutăm foarte activ acea persoană”.

El a adăugat ulterior: „Persoana care a dat știrea va merge la închisoare dacă nu dezvăluie sursa.”

Trump a criticat dezvăluirile din mass-media acuzând faptul că acestea au periclitat misiunea de salvare. El a spus că informațiile despre un al doilea membru al echipajului dat dispărut au alertat forțele iraniene, care s-au pus în mișcare pentru a ajunge la acesta înainte de armata americană.

„Vom merge la compania media care a publicat informația și vom motiva că, din motive de securitate națională, dezvăluiți sursa sau mergeți la închisoare,” a spus Trump. „Trebuie să găsim acea persoană pentru că nu este o persoană normală.”

O misiune de salvare sub foc inamic

Trump a descris o operațiune dramatică de salvare, una extrem de periculoasă, în care au fost implicați 100 de oameni. Potrivit lui Trump, ofițerul sistemelor de armament s-a catapultat din avion și „a respectat instruirea, escaladând terenul muntos periculos, pentru a urca la altitudine mai mare, scenariu pentru care fuseseră instruiți pentru a evita capturarea.”

Ofițerul și-a tratat propriile răni și a contactat forțele americane pentru a transmite locația sa, a dezvăluit președintele american, precizând că acesta avea răni faciale care sângerau în urma catapultării.

Trump a furnizat detalii despre mobilizarea masivă a forțelor americane pentru misiune, care a implicat 155 de aeronave, între care patru bombardiere, 64 de avioane de luptă, 48 de avioane de realimentare și 13 aeronave de salvare care au acționat „sub foc inamic intens”. Operațiunea a presupus și o strategie de diversiune, menită să deruteze forțele iraniene.

„Într-un spectacol uluitor de abilitate și letalitate precisă, armata Americii a coborât în zonă ... s-a angajat în schimburi cu inamicul, a salvat ofițerul blocat și a distrus toate amenințările,” a spus Trump. „Am vrut să-i facem să caute în variate zone. Așa că ne-am răspândit peste tot.”

Aviatorul a rezistat aproape două zile pe teritoriu inamic, escaladând un teren abrupt în timp ce era rănit, înainte ca forțele americane să îl extragă cu succes.

Trump a folosit conferința de presă pentru a amenința din nou Iranul, reiterând ultimatumul anterior pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz, și anume marți noapte „Întreaga țară poate fi spulberată într-o singură noapte, și acea noapte ar putea fi chiar mâine,” a spus el.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
digi24.ro
image
Meseria cu salarii ca în străinătate, dar cu deficit mare de angajați: „Ultimul a venit și a stat jumătate de zi”
stirileprotv.ro
image
Israel reia „cu prioritate” livrarea de drone către România. Anunțul a fost făcut după ce Miruță, întrebat de Gândul, a spus că e posibil să rezilieze contractul. O anchetă în curs desfășoară și Parlamentul Britanic pentru anii de întârziere
gandul.ro
image
Ion Țiriac jr., discurs unic în fața a 110 țări: Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel sau Statele Unite”
mediafax.ro
image
Ce lovitură a primit Gabi Tamaș, chiar în timp ce concurează la Survivor România. A pierdut definitiv
fanatik.ro
image
Războiul cu Iranul va distruge dominația americană în zonă, avertizează cinci experți de top
libertatea.ro
image
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Are doar 20 de ani
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
Produsele care vor costa mai mult de Sărbători. Ouăle se scumpesc cu 10%
observatornews.ro
image
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
cancan.ro
image
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
newsweek.ro
image
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
prosport.ro
image
Cum arată un apartament cu 3 camere de peste 90.000 de euro din Bucureşti. Este lângă Grand Arena Mall, pentru ce plăteşti suma uriaşă
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, vești triste – e în continuare în comă la Terapie Intensivă! El este medicul care l-ar putea opera pe „Il Luce”. Decizia doctorilor. Update, luni, 6 aprilie
fanatik.ro
image
Sportul care îți adaugă 10 ani la viață. Specialiștii atrag atenția asupra beneficiilor
ziare.com
image
OFICIAL | Ucraina, victorie uriașă în fața Rusiei! Replica surprinzătoare a Moscovei: ”Am respectat legile noastre”. Ce urmează
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Elena Lasconi, la DIICOT în scandalul fotografiilor. Prima reacție: „Nu am câștigat nimic”. Ce spune Victor Ponta
cotidianul.ro
image
Magicianul Robert Tudor aruncă BOMBA despre motivul divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. De ce s-ar fi separat, de fapt, cei doi: Are volanu’ schimbat
romaniatv.net
image
Decizie de la Casa Albă privind războiul. Trump anunță ce se întâmplă în Iran
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Viktor Orbán, înlăturat de la putere după 16 ani în care a condus în Ungaria? Se află în cel mai dificil moment politic
actualitate.net
image
Horoscop marți, 7 aprilie. Berbecii au succes pe toate planurile, Racii află secrete, iar Leii introduc alimente noi în dieta lor
click.ro
image
Carmen Brumă, sfaturi pentru doamne și domnișoare. Cum dăm kilogramele jos după masa de Paște?
click.ro
image
Soția lui Mircea Lucescu, un munte de suferință! Cu ce gest cavaleresc o dăduse gata, în studenție. Rică Răducanu: „Adio, gagici și șpriț!”
click.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (3) jpg
Imaginea care-ți topește inima. Prințesa Kate, de Paște după doi ani de absență! Cu ce detaliu ”românesc” a fost surprinsă
okmagazine.ro
Kate Middleton cu Charlotte și Louis foto profimedia 1088833602 jpg
Feblețea ei. Kate a făcut ieri, la slujba de Paște, un gest înduioșător la adresa unuia dintre copiii ei. Nici Regele n-a rezistat tentației
okmagazine.ro
Jennifer Aniston și Jim Curtis foto Profimedia jpg
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
Ideea inedită a unei tinere din România: mini-bibliotecă într-un tren, fără niciun cost. Ruta pe care călătorii au parte de o experiență culturală
Horoscop marți, 7 aprilie. Berbecii au succes pe toate planurile, Racii află secrete, iar Leii introduc alimente noi în dieta lor

Feblețea ei. Kate a făcut ieri, la slujba de Paște, un gest înduioșător la adresa unuia dintre copiii ei. Nici Regele n-a rezistat tentației

Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase

Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!