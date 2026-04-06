Trump amenință cu închisoarea jurnalistul care a relatat despre aviatorul dispărut în urma doborârii avionului F-15

Președintele american Donald Trump a lansat luni un avertisment dur către jurnalistul care a relatat despre salvarea unui aviator american doborât în Iran, în timp ce un al doilea era dat dispărut, amenințând cu închisoarea dacă acesta refuză să dezvăluie sursa informațiilor, relatează CNN.

În cadrul conferinței de presă de marți, la Casa Albă, Trump a declarat că administrația sa face eforturi să identifice persoana responsabilă de scurgerea de informații sensibile despre operațiune.

„Operațiunea a devenit mult mai dificilă pentru că cineva a scurs informația,” a spus Trump, referindu-se la relatările din acea zi că un ofițer al Forțelor Aeriene americane era dat dispărut după ce avionul său F-15 a fost doborât în Iran. „Căutăm foarte activ acea persoană”.

El a adăugat ulterior: „Persoana care a dat știrea va merge la închisoare dacă nu dezvăluie sursa.”

Trump a criticat dezvăluirile din mass-media acuzând faptul că acestea au periclitat misiunea de salvare. El a spus că informațiile despre un al doilea membru al echipajului dat dispărut au alertat forțele iraniene, care s-au pus în mișcare pentru a ajunge la acesta înainte de armata americană.

„Vom merge la compania media care a publicat informația și vom motiva că, din motive de securitate națională, dezvăluiți sursa sau mergeți la închisoare,” a spus Trump. „Trebuie să găsim acea persoană pentru că nu este o persoană normală.”

O misiune de salvare sub foc inamic

Trump a descris o operațiune dramatică de salvare, una extrem de periculoasă, în care au fost implicați 100 de oameni. Potrivit lui Trump, ofițerul sistemelor de armament s-a catapultat din avion și „a respectat instruirea, escaladând terenul muntos periculos, pentru a urca la altitudine mai mare, scenariu pentru care fuseseră instruiți pentru a evita capturarea.”

Ofițerul și-a tratat propriile răni și a contactat forțele americane pentru a transmite locația sa, a dezvăluit președintele american, precizând că acesta avea răni faciale care sângerau în urma catapultării.

Trump a furnizat detalii despre mobilizarea masivă a forțelor americane pentru misiune, care a implicat 155 de aeronave, între care patru bombardiere, 64 de avioane de luptă, 48 de avioane de realimentare și 13 aeronave de salvare care au acționat „sub foc inamic intens”. Operațiunea a presupus și o strategie de diversiune, menită să deruteze forțele iraniene.

„Într-un spectacol uluitor de abilitate și letalitate precisă, armata Americii a coborât în zonă ... s-a angajat în schimburi cu inamicul, a salvat ofițerul blocat și a distrus toate amenințările,” a spus Trump. „Am vrut să-i facem să caute în variate zone. Așa că ne-am răspândit peste tot.”

Aviatorul a rezistat aproape două zile pe teritoriu inamic, escaladând un teren abrupt în timp ce era rănit, înainte ca forțele americane să îl extragă cu succes.

Trump a folosit conferința de presă pentru a amenința din nou Iranul, reiterând ultimatumul anterior pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz, și anume marți noapte „Întreaga țară poate fi spulberată într-o singură noapte, și acea noapte ar putea fi chiar mâine,” a spus el.