Mojtaba Khamenei acuză SUA de crime împotriva umanității după ce Trump a amenințat că trimite Iranul în „epoca de piatră”

Mojtaba Khamenei a transmis o declarație în care condamnă Statele Unite și Israelul pentru atacurile continue asupra infrastructurii civile din Iran, afirmând că „inamicul spune în mod iresponsabil că vrea să readucă Iranul în Epoca de Piatră” prin ofensiva sa, scrie Al Jazeera.

Atacurile SUA-Israel asupra podurilor, centralelor electrice, școlilor și altor obiective iraniene „sunt manifestări ale unei crime împotriva umanității pe care guvernul SUA și regimul criminal israelian au comis-o”, a spus Mojtaba într-o declarație difuzată de mass-media iraniană.

„Este regretabil că bat din ce în ce mai tare toba războiului, a amenințărilor și a distrugerii în fiecare zi, în timp ce instituțiile internaționale rămân tăcute și indiferente, și poate chiar complice la agresiune, devenind partenere la aprinderea acestui foc”, a spus Mojtaba Khamenei.

În urmă cu câteva zile, Trump a indicat că SUA sunt pregătite să intensifice operațiunile militare în următoarele două-trei săptămâni.

„Îi vom lovi extrem de dur în următoarele două-trei săptămâni. Îi vom duce înapoi în epoca de piatră, acolo unde le este locul”, a declarat el.