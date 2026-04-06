Iranul avertizează cu represalii „mult mai devastatoare”, în timp ce Trump amână din nou ultimatumul către Teheran

Iranul a avertizat luni, 6 aprilie, că va răspunde cu măsuri „mult mai devastatoare” în cazul unor noi atacuri americano-israeliene împotriva infrastructurilor civile, în timp ce Donald Trump și-a amânat din nou ultimatumul adresat Teheranului, de data aceasta până marți, ora 20:00 (ora Washingtonului), echivalentul orei 03:00 miercuri, ora României.

„Dacă atacurile împotriva țintelor civile vor continua, următoarele faze ale operațiunilor noastre ofensive și de represalii vor fi mult mai devastatoare și mai extinse, iar pierderile și pagubele cauzate de menținerea acestei abordări vor fi de zece ori mai mari”, a avertizat purtătorul de cuvânt al comandamentului militar iranian într-un comunicat citat de presa franceză.

Donald Trump a confirmat pe platforma sa Truth Social prelungirea ultimatumului: „Marți, ora 20:00, ora Coastei de Est!”

Aceasta este a doua amânare a termenului stabilit de președintele american, care solicita Teheranului redeschiderea Strâmtorii Ormuz. La sfârșitul lunii martie, ultimatumul urma să expire luni, dar a fost deja prelungit cu 10 zile.

Duminică dimineață, Trump a declarat pentru Fox News că există „șanse bune” ca un acord să fie încheiat luni.

„Cred că există șanse bune mâine să se ajungă la un acord. Fără un acord, veți vedea poduri și centrale electrice prăbușindu-se în toată țara”, a avertizat președintele american.

În același interviu, Trump a menționat că a garantat „imunitate” negociatorilor iranieni, pentru ca aceștia să nu fie vizați de eventuale atacuri americano-israeliene.

Situația din regiune rămâne extrem de tensionată, cu riscuri majore pentru infrastructurile critice și posibilitatea unei escaladări militare.